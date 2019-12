Brake Dass die wirtschaftliche Zukunft Brakes bei einer Sitzung des Bundesrates eine Rolle spielt, dürfte nicht allzu häufig der Fall sein. An diesem Freitag allerdings schon – auch wenn die Kreisstadt nicht namentlich genannt ist. Unter Punkt 17 steht der „Entwurf eines Gesetzes zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch Maßnahmengesetz im Verkehrsbereich (Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz – MgvG)“ auf der Tagesordnung.

Durch das Gesetz sollen die notwendigen Voraussetzungen für die Zulassung von zwölf Verkehrsinfrastrukturprojekten in den Bereichen Schiene und Wasserstraße geschaffen werden, die durch Maßnahmengesetze statt durch behördliche Verwaltungsakte genehmigt werden.

Fachausschüsse dafür

Und in diesem vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur steht unter Punkt 8 des Paragrafen 2 „Verkehrsinfrastrukturprojekte“ die „Fahrrinnenanpassung der Außenweser“ – aber eben nur die Außenweser. In einer früheren Fassung hieß es noch „Fahrrinnenanpassung der Außen- und Unterweser“. Der Abschnitt zwischen Bremerhaven und Brake ist dann allerdings der so genannten Ressortabstimmung zum Opfer gefallen. Auch der rot-grün-roten Koalitionsvertrag in Bremen sah nur noch die Vertiefung der Außenweser bis Bremerhaven als erforderlich an. Die für die oldenburgischen Seehäfen erforderliche Fahrrinnenanpassung der Unterweser bis Brake soll hingen „neu bewertet“ werden, hatte sich die Koalition geeinigt, was nicht nur die Industrie- und Handelskammer (IHK) scharf kritisiert. Und ohne die Unterweser hatte das Bundeskabinett dem Gesetzentwurf Anfang November zugestimmt.

Neue Hoffnung, dass es auch der Weserabschnitt zwischen Nordenham und Brake noch in das Beschleunigungsgesetz schafft, machen indes die Fachausschüsse des Bundesrats. Nach Auskunft der niedersächsischen Staatskanzlei haben sowohl der Verkehrsausschuss als auch der Wirtschaftsausschuss für die niedersächsischen Anträge votiert, die Unterweser wieder in das Gesetz hinein zu nehmen; der Umweltausschuss hingegen nicht. Dieser wollte sogar die Außenweservertiefung wieder streichen.

Grüne entscheiden wohl

Niedersachsen wird im Bundesrat für die eigenen Anträge stimmen. Allerdings wird es eventuell dennoch keine Mehrheit im Plenum dafür geben, da die Grünen vermutlich bei den Landesregierungen, an denen sie beteiligt sind, für eine Enthaltung sorgen werden. Und das sind immerhin zehn von 16 Landesregierungen mit 41 von 69 Stimmen.

Allerdings hat der Rechtsausschuss des Bundestages auch ein grundsätzliches Problem mit dem Gesetz. Er vertritt die Auffassung, dass der beabsichtigte Beschleunigungseffekt bei den erfassten Infrastrukturprojekten zweifelhaft sei, dass anerkannten Umweltverbänden jegliche Möglichkeit zu einer gerichtlichen Überprüfung genommen werde und dass betroffene Dritte empfindlich in ihrem Rechtsschutz beschnitten würden. Er fordert daher dazu auf, im weiteren Gesetzgebungsverfahren auch das Konzept des Gesetzentwurfs grundsätzlich noch einmal zu überprüfen.

Sollte die Unterweser keine Aufnahme in das Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz finden, läuft das Planfeststellungsverfahren für die Weseranpassung weiter.