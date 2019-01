Brake Wer erinnert sich nicht an den Sommer 2018? Wochenlange Trockenheit, hohe Temperaturen. Doch was sagt eigentlich die Statistik? War das Wetter wirklich so extrem wie gefühlt? Das Wetterkontors Ingelheim hat die Wetterdaten für die NWZ analysiert.

Das Jahr 2018 geht als eines der außergewöhnlichsten Jahre in die Klimastatistik ein – auch für Brake. Mit einer mittleren Temperatur von 11,1 Grad fiel das Jahr sehr warm aus. Im Vergleich zum langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010 lag die Abweichung immerhin bei 1,3 Grad. Abgesehen von Februar und März, die sehr kalt ausfielen, waren alle Monate mehr oder weniger zu warm.

Sehen Sie hier eine Grafik dazu.

Bemerkenswert war im vergangenen Jahr zudem die große Trockenheit – unter der vor allem die Landwirte litten. Mit einer Niederschlagsmenge von 568,6 Litern pro Quadratmeter wurden nur 75 Prozent des langjährigen Mittels erreicht. Dazu gab es mit 1907 Stunden einen Überschuss beim Sonnenschein.

Das Jahr begann mit einem sehr milden, nassen und sonnenscheinarmen Januar. Winterliches Wetter konnte sich unter dem Einfluss atlantischer Tiefdruckgebiete nicht durchsetzen.

Im Februar bestimmten häufig Hochdruckgebiete über Nord- und Osteuropa das Wetter. Dabei gelangte mehrmals kalte Luft in den Nordwesten. So fiel der Monat winterlich kalt aus, es gab nur selten Niederschläge, dafür aber wieder deutlich mehr Sonnenschein. In der Nacht zum 28. Februar wurde mit minus 10,5 Grad die kälteste Temperatur des Jahres gemessen. Im März setzte sich das kalte Winterwetter fort. Die Niederschlagsbilanz fiel wie bereits im Februar unterdurchschnittlich aus.

Im April wurde es nach spätwinterlichem Beginn rasch wärmer, in der zweiten Monatshälfte gab es schon den ersten Sommertag (mindestens 25 Grad). Dazu gab es reichlich Niederschläge.

In den folgenden Monaten sollte dagegen Trockenheit das große Thema werden. Der Mai brachte unter Hochdruckeinfluss außergewöhnlich warmes, extrem trockenes und sonniges Sommerwetter. In den eigentlichen Sommermonaten Juni und Juli bestimmten ebenfalls meist Hochdruckgebiete das Wetter. Die für Mitteleuropa typischen Tiefdruckgebiete erreichten die Wesermarsch kaum. So setzte sich die sehr warme und deutlich zu trockene Witterung fort. Vor allem die Landwirtschaft hatte mit der Trockenheit zu kämpfen, aber auch die Freiwilligen Feuerwehren in der Wesermarsch hatten den einen oder anderen Flächenbrand zu löschen.

Auch der August brachte nicht den erhofften und dringend benötigten Regen. Stattdessen ging es sehr warm, trocken und mit viel Sonnenschein weiter. Mit 34,6 Grad wurde am 7. August 2018 der Höchstwert des Jahres gemessen. Insgesamt wurden 47 Sommertage und acht heiße Tage (mindestens 30 Grad) registriert. Auch dies stellte eine Besonderheit dar. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 gab es 22 Sommertage, im Jahr 2014 immerhin 29 Sommertage.

Im September sorgten Hochdrucklagen weiterhin für überwiegend sonniges, trockenes und warmes Wetter. Erst zum Ende des Monats konnte sich zeitweise Tiefdruckeinfluss mit etwas kühlerer Luft durchsetzen. Auch die Herbstmonate Oktober und November reihten sich in die Reihe der zu warmen und zu trockenen Monate ein. Erst der Dezember brachte endlich wieder nennenswerte Niederschläge. Dazu war es erneut deutlich zu mild und arm an Sonnenschein.