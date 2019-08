Brake /Wildeshausen Das Projekt „Biotopverbund Grasland“ ist am Montag in Wildeshausen von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ausgezeichnet worden. Es wurde vom Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen mit Sitz in Ovelgönne koordiniert und gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, der Universität Oldenburg und dem Naturschutzbund (Nabu) Oldenburger Land umgesetzt. Es gilt nun als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt.

Die Urkunden wurden im Rahmen des vom Grünlandzentrum veranstalteten Fachforums Biodiversität in Wildeshausen überreicht. Damit zählt der Biotopverbund Grasland nun zu den vorbildlichen Projekten, die sich in besonderer Weise für die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Deutschland einsetzen.

Um dem weltweit zunehmenden Artenverlust entgegenzuwirken, wurde das Forschungsprojekt „Biotopverbund Grasland“ im Oktober 2017 gestartet. Es läuft bis Januar 2021 und wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit 250 000 Euro fachlich und finanziell gefördert. Gemeinsam sowie im stetigen Austausch mit den Akteuren aus Landwirtschaft, Naturschutz und Wissenschaft entwirft das Projektteam modellhaft Lösungen für einen Grasland-Biotopverbund in den Landkreisen Wesermarsch, Ammerland und Oldenburg. Artenreiche Wiesen und Weiden, die der Lebensraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten sind, werden durch die Arbeitsgruppe Vegetationskunde und Naturschutz der Universität Oldenburg untersucht und mitein-ander vernetzt, damit Insekten und Pflanzen sich ausbreiten können. Derartige Vernetzungselemente können Obstwiesen, Deiche oder schmale Wiesenblühstreifen an Wegrändern, Gräben oder Waldrändern darstellen.

Gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz ist es Ziel, ein Biotopverbundsystem auf mindestens zehn Prozent der Landesflächen zu entwickeln. Die Ergebnisse und Erfahrungen aus den Pilotgebieten sollen dabei helfen, weitere Grasland-Biotopverbundsysteme erfolgreich zu planen und umzusetzen.

Die Vereinten Nationen haben den Zeitraum von 2011 bis 2020 als UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgerufen, um dem weltweiten Rückgang der Naturvielfalt entgegenzuwirken.