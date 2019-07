Brake „Ist der Status Naturschutz tatsächlich in allen diesen Bereichen gerechtfertigt oder sollten einige Bereiche nicht besser als Landschaftsschutzgebiet eingestuft werden.“ Manfred Ostendorf, Geschäftsführer des Kreislandvolkverbandes Wesermarsch, hat sich beim Erörterungstermin von seinem Platz im Kreissaal des Landkreises Wesermarsch erhoben, um zum Tagesordnungspunkt Natur und Landschaft und Natura 2000 Stellung zu nehmen.

Dass Ostendorf bei der Entwicklung des neuen Regionalen Raumordnungsprogramms die Interessen der Landwirte berücksichtigt haben möchte, versteht sich von selbst. Doch Raumordnung ist immer auch eine politische Entscheidung, in der so manches Mal äußerst verschiedene Interessen berücksichtigt werden müssen.

Die Experten sprechen bei der Ordnung des Raumes gerne von sogenannten Flächennutzungskonkurrenzen. So haben Naturschützer oft andere Interessen als Landwirte oder etwaige Verkehrsplaner. Und diese Interessen in einer Planung unter eine Hut zu bringen, grenzt so manches Mal an eine Quadratur des Kreises.

Beim Thema Windenergie werden die Interessensgegensätze oft ganz besonders deutlich. Energieexperten sind sich einig, dass die politisch gewollte Energiewende nur dann zu schaffen ist, wenn die regenerativen Energien auch weiter ausgebaut werden. Im Klartext bedeutet das für Niedersachsen, dass gerade im windreichen Nordwesten der Ausbau der Windenergie noch weiter vorangetrieben werden muss – also auch in der Wesermarsch. Der politische Wille, die Windenergie auf dem Land weiter auszubauen, ist auf jeden Fall ganz klar auszumachen.

Doch der Ausbau wird gerade in der Wesermarsch kontrovers diskutiert. „Ein weiterer Ausbau wäre nicht zum Wohle unserer schönen Wesermarsch“, war auf dem Erörterungstermin als Kritik zu hören. Demgegenüber erwiderte ein Zuhörer, dass gerade der Ausbau der Windenergie wichtig und richtig sei. Unter anderem könnten gerade Landwirte die Windenergie als zweites Standbein nutzen.

Das Plankonzept Windenergie des Landkreises im neuen Regionalen Raumordnungsprogramm sieht vor,• dass Vorranggebiete für die Winderegie über harte und weiche Tabukriterien definiert werden,

• dass bereits bauplanerisch gesicherte Gebiete zur Windenergienutzung hinsichtlich ihrer Repowermöglichkeit untersucht werden,

• dass mit den Festlegungen das Ziel der Landesraumordnung, 150 Megawatt durch die Festlegungen zu sichern, erreicht wird,• dass deswegen darüber hinaus keine Vorranggebiete Windenergienutzung festgelegt werden,

• dass eine Ausschlusswirkung nicht aufgestellt wird, damit Kommunen darüber hinaus noch Flächen zur Windenergienutzung aufstellen können.

Dass sich in der Wesermarsch bereits sehr viel Windenergieanlagen drehen, ist nicht zu übersehen. Wie aus dem Landkreis Wesermarsch zu erfahren war, ist die Marke von 300 Megawatt bereits übertroffen worden. In der Pflicht steht die Wesermarsch in Sachen Windenergie also nicht. Doch sicherlich werden auch landespolitisch bald wieder neue Ziele gesetzt.