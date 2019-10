Bei durchwachsenem Wetter und auflaufendem Wasser trafen sich die angehenden Bootsbauer des dritten Ausbildungsjahres, Lehrgangsleiter, begleitende Lehrer und Vertreter der Kreishandwerkerschaft am Käseburger Strand. Nach einem ergiebigen Regenschauer riss der Himmel auf und die „Heyja“ konnte unter den Augen des Fachpublikums getestet werden. Ebenfalls im Einsatz war ein in vorangegangenen Kunststoffkursen gebauter Gleiter. Beide Boote wurden intensiv getestet, bis die Treibstofftanks leer waren. Zusätzlich fanden auch Aktivitäten wie Volleyball am Strand großen Anklang. Die Verköstigung der Anwesenden wurde von den Auszubildenden übernommen.

Der Rumpf dieses Dingis wurde während des überbetrieblichen Kunststofflehrgangs im vergangenen Jahr, ebenfalls von Auszubildenden im Bootsbauhandwerk in den Räumen des Berfusbildungszentrums in Brake, gefertigt. Es handelt sich um eine Sandwichkonstruktion, die im Vakuumpressverfahren hergestellt wurde. Eine Besonderheit besteht in der Auswahl der Materialien. Diese bestehen ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen. Verwendet wurden Flachsfasern, Kork, Nadelhölzer und ein Epoxidharz, dessen Molekularstruktur zu 35 Prozent aus pflanzlichen Grundbausteinen besteht.

In diesem Jahr wurden nun die Duchten in Sandwichbauweise im Handauflegeverfahren laminiert und eingepasst. Im Kunststoffkursus finden verschiedene Fertigungstechniken wie Handauflege-, Vakuumpress- und Vakuuminfusionsverfahren Anwendung. Zusätzlich werden exemplarisch der Formenbau, der Bau und die Reparatur von Booten mit unterschiedlichen Harzsystemen und Fasermaterialien in praktischen Übungen behandelt.

Da der Bootsbauer in der Praxis die unterschiedlichsten Materialien verwendet, finden im Rahmen der Ausbildung fünf überbetriebliche Lehrgänge unter dem Dach der Kreishandwerkerschaft Wesermarsch statt. Neben dem Kunststofflehrgang werden in Brake Metall-, Holz-, und Maschinenlehrgänge angeboten.

Die Ausbildung zum Bootsbauer umfasst neben dem fachgerechten Umgang mit den verschiedenen Materialien auch den Einbau, die Wartung und die Pflege von Motoren, Ruderanlagen, Radaranlagen sowie Heizungsanlagen und vieles mehr.

Eine Besonderheit der Ausbildung in Brake beinhaltet die Verbindung von schulischem Theorieunterricht und den Lehrgangsinhalten in der überbetrieblichen Ausbildung. Vom Kundenauftrag über die Planung bis zum fertigen Boot, inklusive verschiedener Kontroll- und Auswertungsphasen – alle Produkte, die in den Lehrgängen entstehen, werden in Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen geplant und gefertigt.

Da die Auszubildenden in Brake beschult werden, werden immer wieder Zimmer oder kleine Wohnungen in der Umgebung gesucht. Die Auszubildenden werden jeweils vier bis acht Wochen im Blockunterricht beschult. Um eine möglichst große Auswahl an preisgünstigen Unterbringungsmöglichkeiten anbieten zu können, sollten sich Interessierte mit den Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Wesermarsch, Telefon 04401/922131, in Verbindung setzen.