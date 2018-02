Brake Johannes Benken sagt nicht, dass er die Braker Innenstadt retten kann. Johannes Benken sagt aber, dass das möglich ist. „Wenn man sich bemüht, findet man Menschen, die bereit sind, hier Geschäfte zu betreiben“, meint der 77-Jährige – und spricht dabei aus Erfahrung. Erst seit kurzem wohnt der gebürtige Oldenburger wieder im Nordwesten, in Berne genauer gesagt. Er hat die Berichterstattung in der Nordwest-Zeitung über die Braker Innenstadt intensiv verfolgt.

Intensiv nicht nur, weil er interessierter Rentner ist. Intensiv vor allem deshalb, weil er sich selber über viele Jahre mit diesem Thema beschäftigt hat. Vor seiner Zeit in der Wesermarsch hat er Jahrzehnte in Süddeutschland gelebt und gearbeitet, als selbstständiger Einzelhändler im Lebensmittelbereich. Doch mit dem Ruhestand war für ihn das Thema nicht abgehakt. Ehrenamtlich hat er sich als Wirtschaftsflächen-Manager in seiner Heimatstadt Edenkoben engagiert. „Leerstand-Füller“ hat eine lokale Zeitung ihn genannt. Auch Edenkoben hat mit Leerstand im Innenstadtbereich zu kämpfen.

Bekannte Probleme

Edenkoben ist ein 7000-Einwohner-Städtchen an der Südlichen Weinstraße und hat dieselben Probleme vieler Städte: demografischer Wandel, Internet-Konkurrenz, Leerstände. Hier setzten 2004 die „Edenkobener Stadtgespräche“ an, in denen Benken sich engagierte. Diverse Projekte wurden angeschoben, sieben Projektgruppen gebildet, unter anderem zu den Themen Tourismus und Verkehr, Stadtverschönerung und Leerstandsmanagement, besetzt jeweils mit fünf bis zehn Bürgern. „15, 16 Leerstände hatte Edenkoben damals“, berichtet Benken von den Anfängen. „Dann haben wir versucht, etwas zu machen.“ Ein Kataster wurde angelegt, fehlende Branchen wurden identifiziert, Gespräche mit Hauseigentümern geführt, Konzepte entwickelt. Konkret seien Testmietverträge entwickelt worden, auch mal ein befristet mietfreies Überlassen von Gewerbeflächen, gezielt seien Existenzgründer angesprochen worden, gezielt aber auch Unternehmen aus der Region mit dem Ziel, eine Filiale nach Edenkoben zu bekommen. „Im ersten Jahr konnten wir so vier Leerstände belegen, nach zwei, drei Jahren war alles erledigt.“ Damit meint Benken die aktuelle Situation, nicht das Problem Leerstände. „Das ist ein rollierendes System. Wenn man ein Loch gestopft hat, gibt es ein neues.“ Alles in allem seien in 13 Jahren so aber um die 40 leerstehende Geschäftsräume einer Vermietung zugeführt worden, blickt Benken zurück. „Aktuell gibt es dort noch drei Leerstände.“

Märchenhafter Aufstieg

Gelungen sei das auch durch ein Projekt, das sich aus den Stadtgesprächen ergeben habe: ein Alleinstellungsmerkmal von Edenkoben. „Hauenstein ist Schuhstadt, Worpswede Künstlerort und Galeriestadt“, nennt der 77-Jährige nur zwei Beispiele. Edenkoben sollte Bücherstadt werden. Seit Ende 2006 organisiert ein gemeinnütziger Freundeskreis diese Entwicklung samt Autorenlesungen, Lesewettbewerbe und Büchertage. Neben einigen Antiquariaten – andere haben wieder geschlossen – haben sich ein Literatur-Café und ein Bücherhotel etabliert. „Wie im Märchen“ schrieb eine Zeitung vor Ort 2011 über den „Aufstieg der Stadt“.

Gut zehn Jahre nach den „Stadtgesprächen“ sei es an der Zeit gewesen, „etwas Frisches“ zu tun, so Benken. „Wir haben viel bewegt, das heute noch sichtbar ist. Man muss aber am Ball bleiben.“ 2015 sei daher die „Innenstadt-Offensive“ gestartet worden. Der Stadtrat stellte 12 000 Euro zur Verfügung, für die – professionell unterstützte – Arbeit von Akteuren aus Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistern, Bürgern und Politik. Kaufkraftanalyse, Start-up-Initiative, Image-Flyer waren einige Ergebnisse.

Vom Ansatz her, da ist sich Benken sicher, lasse sich das auf jeden Ort übertragen. „Es liegt an den Menschen selber. Man muss nur anfangen.“ Und das möglichst bald: „Mit jedem Leerstand mehr setzt sich der Teufelskreis fort.“

Engagieren will er sich nicht mehr so intensiv. „Wenn ich aber helfen kann, dann tue ich das gerne.“ Denn, auch daran glaubt Benken fest: „Die Zeit des kleinteiligen Einzelhandels kommt wieder“, meint der Mann mit 50 Jahren Berufserfahrung.