Wirtschaft In Der Wesermarsch: „Das Handwerk ist eine feste Bank“

Brake „Gerade zu Beginn unsicher, mittlerweile wieder eine feste Bank – das ist das Handwerk in der Wesermarsch“, kommentiert der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Thomas Sturm die aktuelle Situation des Handwerks in der Corona-Krise. Davon konnte sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag überzeugen: „Als Mitglied der Bundesregierung versucht die SPD mit vielen Mitteln Betriebe zu sichern, aber auch Konjunkturimpulse zu setzen. Ich freue mich, dass das vielfach so gelungen ist“.

So gibt es in der Wesermarsch keinen Betrieb, der der Kreishandwerkerschaft angeschlossen ist, der wegen Corona seine Tätigkeit aufgeben musste: „Wir haben uns frühzeitig mit der Pandemie-Situation beschäftigt und konnten durch eine gute Kommunikation mit unseren Handwerkern sicherstellen, dass wir für die Krise gut gerüstet sind“, berichtet Thomas Sturm. Doch auch im Handwerk gibt es Betriebe, die stärker betroffen waren als andere: „Zu Beginn wussten wir nicht, wie wir das Friseurhandwerk sichern, da hier naturgemäß die Nähe zum Kunden eine große Rolle spielt. Doch dann gab es gute Konzepte, die wir gemeinsam umsetzen, das ist eine sehr positive Entwicklung“, betont der Kreishandwerksmeister Stephan Hayen. Anders verhielt es sich auf den Baustellen: „Hier haben wir einen anhaltenden Boom erlebt.“ Insgesamt zeigt sich die Kreishandwerkerschaft zufrieden: „Wir kommen gut durch die Krise und wir freuen uns vor allem über die Zahlen der Auszubildenden, die im Handwerk tätig werden wollen“. Im vergangenen Jahr haben 175 junge Menschen in der Wesermarsch eine Ausbildung im Handwerk angefangen, Stand heute sind es über 160.

Allerdings gibt es weitere Herausforderungen, die auf das Handwerk warten, zum Beispiel die zunehmende Digitalisierung, der Klimaschutz und die Bürokratie. Mittag, Sturm und Hayen wollen das Thema Klimaschutz im Handwerk stärker thematisieren. Dazu soll es nach Möglichkeit noch in diesem Jahr eine Veranstaltung geben.