Brake Die Wirtschaftsförderung Wesermarsch lädt im November zum „Gründernachmittag“ ein. Die Veranstaltung richtet sich speziell an Gründer und junge Unternehmer. Referentin Sabine Beckenbauer von der NBank wird am Donnerstag, 21. November, über spezielle Förderprogramme informieren. Hierzu zählen der „MikroSTARTer Niedersachsen“ und der „Niedersachsen-Gründerkredit“ sowie die „Förderung unternehmerischen Know Hows“. Beim letztgenannten Förderprogramm können sich unter anderem junge Unternehmen anteilig die Kosten für eine Unternehmensberatung erstatten lassen.

Die Veranstaltung sei auch interessant für junge Handwerksunternehmen (bis zwei Jahre nach Gründung), heißt es von der Wirtschaftsförderung. Denn auf der Agenda stehe auch die „Gründungsprämie im niedersächsischen Handwerk“. Kleine oder mittlere Unternehmen im Meister-Handwerk können bei Existenzgründung oder Unternehmensnachfolge einen Zuschuss zur Schaffung eines unbefristeten, sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatzes erhalten. Als Experte vor Ort wird auch Klaus Hurling sein, der als betriebswirtschaftlicher Berater der Handwerkskammer Oldenburg tätig ist.

Die Veranstaltung dauert von 14 bis 15.30 Uhr und findet bei der Wirtschaftsförderung Wesermarsch, Max-Planck-Straße 4, statt. Anmeldungen unter events.wesermarsch.de bis 14. November. Die Teilnahme ist kostenfrei.