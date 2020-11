Wirtschaft: Nikolaus-Shopping in Braker Innenstadt

Brake Zu einem besonderen Einkaufserlebnis laden die Braker Einzelhändler am Freitag, 4. Dezember, ein. An diesem Tag wird es ein Innenstadt-Nikolaus-Shopping geben. Die Geschäfte haben an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Nach Ina Niestaedts Worten vom Verein Brake Tourismus und Marketing können sich die Kunden auf tolle Aktionen freuen. Sie bittet die Bürger, diese vorweihnachtlichen Aktivitäten zu unterstützen.

Wegen der Corona-Pandemie und des Infektionsgeschehens hat der Brakeverein beschlossen, im laufenden Jahr keine größeren Veranstaltungen mehr zu organisieren. So wurden die geplante und im zurückliegenden Jahr sehr erfolgreiche und von Kundinnen gut frequentierte Ladies-Shopping-Night abgesagt. Auch der für den 8. November vorgesehene verkaufsoffene Sonntag sowie der Schneeflöckchenmarkt vom 17. bis zum 20. Dezember mussten abgesagt werden.

Der bundesweite Lockdown wegen der Corona-Pandemie wird wohl noch bis 20. Dezember anhalten – eventuell sogar noch darüber hinaus. In diesem Jahr wird es daher auch keine Ausflüge zu den traditionellen Weihnachtsmärkten in den größeren Städten geben. Außerdem verleidet die dort geltende Maskenpflicht manch einem Menschen den Wunsch, für Weihnachtseinkäufe dennoch in eine benachbarte Großstadt zu fahren. „Unsere gemütliche Fußgängerzone, die wieder wunderschön weihnachtlich geschmückt ist, lädt zum entspannten Einkauf ein“, sagt dazu Ina Niestaedt.

