Brake Die Wesermarsch ist dank Fördergelder aus den Finanztöpfen der Europäischen Union (EU) in Bewegung. Aber wie lange noch? Geht das Geld langsam aus? Nach den Worten von Nils Siemen in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus im Kreishaus sprechen einige Indizien dafür.

Wegen des Brexits stünden bald weniger Mittel zur Verfügung. „Im Jahr 2021 wird das Thema sein“, sagte er. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung hofft nun auf politische Unterstützung.

Der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Wesermarsch merkte an, dass eine geringere Mittelausstattung zu erwarten sei. Nach einem niedersächsischen Kabinettsbeschluss für die neue EU-Förderperiode lägen die Schwerpunkte unter anderem auf Innovation, Umwelt und Klimaschutz sowie Daseinsvorsorge. „Aufgrund der bisherigen Rückmeldungen ist zu befürchten, dass es keine weitere EFRE-Analog-Förderung geben wird“, so Nils Siemen. Auch bei der Neuausrichtung der GRW-Förderung sei es mittlerweile fraglich, ob der Landkreis Wesermarsch wieder als Fördergebiet eingestuft werde.• In Deutschland existieren immer noch Regionen, die wirtschaftlich strukturschwächer sind als andere. Um diese Ungleichheiten zu beseitigen, wurde Ende der 1960er Jahre die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) etabliert. Ziel ist es unter anderem, neu Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen und Arbeitsplätze zu erhalten. Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 50 000 Euro über einen Zeitraum von drei Jahren.

Der Landkreis war vor einigen Jahren aus der Fördergebietskulisse herausgefallen. „Die GRW-Förderung bereitet uns Bauchschmerzen“, sagte Nils Siemen daher. Sie sei in der Vergangenheit ein zentrales Förderinstrument in der Wesermarsch gewesen. Die Industriestraße in Berne beispielsweise sei aus diesem Topf mitfinanziert worden.

• Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) soll durch Beseitigung von Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Regionen den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union stärken. Diese Möglichkeit werde von der Wirtschaftsförderung zur Projektförderung intensiv genutzt, betonte Nils Siemen.