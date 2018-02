Brake Bauland ist in Brake ein rares Gut. Schafft die Stadt neue Bauplätze, sind diese heiß begehrt. Die Anzahl der Interessenten übersteigt die der Bauplätze deutlich.

Entspannung bringen könnte hier ein Baugebiet, das in Verlängerung der Heinrich-Addicks-Straße entstehen könnte. Eine Eigentümergemeinschaft hat bei der Stadt Brake die Einleitung eines Bauleitverfahrens beantragt, um hier Wohnraum zu schaffen.

• Voraussetzung

Die 4,2 Hektar große Fläche ist im Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet ausgewiesen. Gleiches gilt für die Ausweisung eines westlichen Teilstücks im Bebauungsplan. Für den östlichen Teilbereich besteht kein Bebauungsplan.



• Verfahren

Da Wohnbebauung in einem Gewerbegebiet nicht errichtet werden kann, will die Stadtverwaltung einen neuen Bebauungsplan aufstellen. Der soll das gesamte, 4,2 Hektar große Areal überplanen. Dafür muss auch der Flächennutzungsplan geändert werden. Beidem muss die Kommunalpolitik zustimmen. Thematisiert wird dies am Donnerstag, 15. Februar, ab 18 Uhr im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr. Die öffentliche Sitzung im Rathaus beginnt um 18 Uhr. •

• Planung

Was möglich ist, wird der aufzustellende Bebauungsplan regeln, und darüber befindet die Kommunalpolitik. In der Vorlage der Verwaltung wird auf die östlich angrenzende Bebauung verwiesen. In der Fritz-Reuter- und Hermann-Allmers-Straße dominieren typische Siedlungshäuser das Bild. Mit dem Bebauungsplan könnte aber auch die Grundlage für den Bau kleinerer Mehrfamilienhäuser geschaffen werden.

• Zeitplan

Nach einer Beschlussfassung durch den Stadtrat könnte die vorgeschriebene Beteiligung von Bürgern und Behörden in diesem Frühjahr erfolgen. Anschließend folgt eine öffentliche Auslegung und Beteiligung von Behörden und Trägern öffentlicher Belange (z.B. Energieversorger). Sollten danach keine großen Änderungen der Planung nötig sein, könnte Ende des Jahres Flächennutzungs- und Bebauungsplan durch den Rat beschlossen werden.

kommentar Passendes Ansinnen Es ist erklärtes Ziel der Stadtverwaltung, die Einwohnerzahl Brakes über 15 000 zu halten. Besser noch soll die Stadt behutsam wachsen. Um aber neue Einwohner zu gewinnen, bedarf es nicht nur Arbeitsplätze – die es zum Glück gibt. Es bedarf, will man nicht nur Pendler ansprechen, auch eines attraktiven Umfeldes. Und dazu gehört nun einmal die Möglichkeit, sich hier häuslich niederzulassen. Eine Fläche (Wiesenstraße) ist überschaubar groß, eine zweite (Timmermanns Hellmer) aufgrund der Nähe zur Deponie umstritten und eine dritte (Brake West) noch in der Vorplanung. Das war's dann. Da dürfte das Ansinnen, Gewerbe- in Wohnbaufläche umzuwandeln, gerade passend kommen.