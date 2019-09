Brake Es gibt mittlerweile ja für so ziemlich alles einen Gedenktag. Also auch für den Wolkenkratzer: „Skyscraper Day“ ist am 3. September und den höchsten Gebäuden gewidmet.

Nun gut, Wohn- und Geschäftshäuser von mehr als 100 Metern Höhe hat Brake nicht zu bieten – aber erinnert die Silhouette des Braker Hafens nicht doch ein wenig an die Skyline von Manhattan? Fast so hoch wie die Freiheitsstatue sind die grauen Riesen immerhin – und Wahrzeichen der Kreisstadt allemal.

Grund genug also, einen genaueren Blick auf die besonderen Lager für Futtermittel und Getreide zu werfen. Die sind nach Angaben der Eigentümerin – der Braker J. Müller AG – „die größte zusammenhängende Siloanlage Europas“ und haben eine Lagerkapazität von mehr als 270 000 Tonnen. Die tägliche Löschleistung liegt bei 20 000 Tonnen – nach Unternehmensinformationen auch ein europäischer Spitzenwert.

Nur, was die Höhe angeht, spielt Brake mit 90 Metern nicht mehr ganz oben mit: Der höchste Kornspeicher der Welt steht mittlerweile in Zürich. Der Swissmill Tower ragt 118 Meter in die Höhe (und ist damit zwei Meter Höher als der langjährige Rekordhalter in Ulm) und fasst bis zu 60 000 Tonnen Getreide. Aber sei’s drum: Auch wenn das schweizerische Bauwerk höher sein mag – die hiesigen sind dank der flachen Wesermarsch auf jeden Fall weiter sichtbar.

Apropos Sicht: Aus dem Besprechungsraum ganz oben auf Silo 6 ist die Aussicht grandios. Der 61 Meter lange, 22 Meter breite und 85 Meter hohe Bau der Siloanlage Nord ist noch relativ jung: Erst Ende 2013 ist die 22,5-Millionen-Investition in Betrieb genommen worden – und hat die Lagerkapazität des Hafenunternehmens um einen Schlag um 47 000 Tonnen erhöht.

Ach ja, da wäre ja noch die Sache mit der Rekordhöhe: Als Anfang der 1970er Jahre die fünf runden Silotürme der Siloanlage Süd in Betrieb gingen, waren sie die höchsten der Welt, manch einer sprach sogar vom „Weltwunder von Brake“. Das allerdings erlitt schnell mehr als nur einen Kratzer: Ein mit 5000 Tonnen Mais beladener Siloturm war – so steht es am 9. November 1972 in der NWZ geschrieben – „mit einem ohrenbetäubenden Krachen“ nur wenige Wochen nach der Errichtung in sich zusammengebrochen.