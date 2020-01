Brake Die Notwendigkeit zur Sicherung des Arbeitskräftebedarfs ist ein drängendes Thema in Wirtschaft und Politik. Auch im Landkreis Wesermarsch macht sich der Fachkräftemangel immer deutlicher bemerkbar. Es wird für die produzierende Wirtschaft, für Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe zunehmend schwieriger, genügend qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber für freie Stellen zu finden.

Es gibt daher zahlreiche Ansätze, um den Fachkräftemangel zu begegnen. Eine Möglichkeit stellt die Qualifizierung von Arbeitssuchenden dar. Auf diesem Gebiet engagiert sich seit Jahren der landkreiseigene Dienstleister Zeit & Service. Auf der Basis des niedersächsischen Förderprogramms „Qualifizierung und Arbeit“ konnten bei Zeit & Service 2019 die Projekte „ProLog“ und „Transit“ begonnen werden. Ziel der Projekte ist eine Wiedereingliederung der Teilnehmer auf dem Arbeitsmarkt.

Das aktuell begonnene Qualifizierungsprojekt „Transit“ befasst sich mit dem Bereich „Verkehr, Spedition, Logistik“. Es existieren für interessierte Arbeitslose noch Teilnahmemöglichkeiten. Näher Infos können entweder bei Zeit & Service in der Hafenstraße 2 in Brake direkt eingeholt werden oder telefonisch unter Telefon 04401/996019.

Das Projekt „ProLog“, das noch bis April 2020 läuft, legt den Schwerpunkt auf die Qualifizierungsbereiche Produktion und Logistik. „Von 15 Teilnehmern sind bereits fünf in Arbeit vermittelt worden, weitere vier werden voraussichtlich zum Projektende aus ihren betrieblichen Praxisphasen in Arbeit übergehen. Ein Teilnehmer wird einen anerkannten Berufsabschluss erwerben. Das entspricht einer Erfolgsquote von 67 Prozent“, erklärt Projektleiter Andreas Roccor.

Die beiden arbeitsmarktbezogenen Projekte werden in hauseigenen Qualifizierungswerkstätten und Schulungseinrichtungen von Zeit & Service in Kooperation mit hiesigen Betrieben durchgeführt. Die inhaltliche Orientierung leitet sich ab aus der vielfältigen gewerblich-produzierenden Wirtschaft in der Wesermarsch und der wichtigen Rolle der Logistik am hiesigen Küstenstandort.

Als Partner vor Ort ist das Jobcenter Wesermarsch in die Vorbereitung und Realisierung der Projekte intensiv eingebunden und sorgt laut Riky Ehrke, Arbeitsvermittler des Jobcenters, mit großem Personaleinsatz und Engagement für die Gewinnung geeigneter Teilnehmer.

Die Wirtschaftsförderung Wesermarsch war beratend bei der Konzipierung der Projekte beteiligt. Johann Gelder von der Wirtschaftsförderung sagt: „Aus wirtschaftsfördernder Sicht können solche berufsqualifizierenden Vorhaben die Entwicklung von Wirtschaft und Arbeit in der Wesermarsch unterstützen. Sie führen in sinnvoller Weise zusätzliche Personen an hiesige wirtschaftliche Schwerpunkte heran und tragen zur Versorgung der Betriebe mit Arbeitskräften bei“.

Für die Projekte fließen Fördermittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Niedersachsen. „Es konnte eine Fördersumme von zusammen rund 360 000 Euro von der niedersächsischen NBank eingeworben werden“, erläutert Heinz May, Geschäftsführer von Zeit & Service.