Breite Straße bald im Lichterglanz

Alle Jahre wieder ist Hans-Hermann Köster von der Firma Langer E-Technik in der Braker Fußgängerzone unterwegs, um die Weihnachtsbeleuchtung zu installieren. Auch während des Corona-Lockdowns wird daran festgehalten. Brake macht sich wieder schick für die Weihnachtszeit: Rechtzeitig vor dem ersten Advent am 29. November wurde am Montag am Ausgang der Breiten Straße zur Kaje hin die Beleuchtung angebracht. Lichterketten und Leuchtkugeln, die über die Fußgängerzone gespannt wurden, ergänzen das stimmungsvolle Bild. BILD:

