Städtebau: „Wütende Baumaschinen zerstören Idylle“

Btrake Für Ratsherr Hans-Otto Meyer-Ott (Bündnis 90/Die Grünen) ist es genug: „Wir brauchen für Brake ein Stadtentwicklungskonzept. Momentan ist das alles Stückwerk“, sagt er und bezieht sich auf die Baugebiete in der Kreisstadt. Hinsichtlich des jetzt möglicherweise hinzukommenden Baugebietes in Golzwarden schlägt er vor, diesen Tagesordnungspunkt bei der Sitzung des Bauausschusses an diesem Donnerstag zurückzustellen.

Der Ratsherr wirft der Stadtverwaltung eine Konzeptlosigkeit vor. Es gibt nach seinen Worten kein langfristiges, auf künftige Bedürfnisse ausgerichtetes „Wohn-Konzept“.

• Rund 40 Bauplätze

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Als Beispiel führt Hans-Otto Meyer-Ott das Baugebiet am Timmermanns Hellmer mit 25 Bauplätzen an. Eine Normenkontrollklage liege vor. Mit einem Bebauungsplan für das von der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) geplante Baugebiet zwischen den „Kösterteichen“, der Bahn und der Straße „Am Wasserturm“ in Kirchhammelwarden gehe es nicht voran. Auf einer Fläche von 1,64 Hektar sollen hier zwölf Bauplätze für eingeschossige Einzel- und Doppelhäuser entstehen, die zwischen 760 und knapp 1000 Quadratmetern groß sein sollen. Erschlossen werden soll das Gebiet auch über eine neue Straße.

• Timmermanns Hellmer

Kritik gibt es auch von Anwohnern in Käseburg über das Baugebiet Timmermanns Hellmer. Deren Sprecher Harry Grotheer spricht von „wütenden Baumaschinen“ in unmittelbarer Nähe von renaturierten Teichen, umrahmt von Nist- und Brutplätzen. Vorbei sei es „mit der trügerischen Idylle“. Ob das alles ganz okay sei für 25 Bauplätze im Rahmen von Vorschriften, Bauplänen und Gesetzen fragt sich der Sprecher der Anwohner.

Wie man neben den Rodungen auch auf anliegenden Privatgrundstücken, dem Grünlandabtrag auf 22 000 Quadratmetern und dem Verfüllen des nördlichen und mittleren Gewässergrabens von „geringfügigen Eingriffen“ sprechen könne, sei wahrlich befremdend. Der einfache Bürger bekäme bereits bei einem Bruchteil dieser Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz eine saftige Strafe, so Harry Grotheer.