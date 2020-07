Bürgerinitiative DepoNIE stellt Banner wieder auf

An seinen früheren Standort in Brake-Süd an der Hammelwarder Ampelkreuzung ist das Banner der Bürgerinitiative DepoNIE zurückgekehrt. Vom Betriebsgelände Nafzger aus mahnt es nun wieder gegen die Einlagerung von Bauschutt, der aus dem Abbruch des Kernkraftwerkes Unterweser (KKU) in Kleinensiel stammt und auch weiterhin auf der Hausmülldeponie Brake-Käseburg eingelagert werden soll. Auch der Ausbau der Rönnel, die entlang der Deponie in Käseburg auf Kanalstärke erweitert werden soll, stößt bei der Bürgerinitiative auf Kritik. BILD: