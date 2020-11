Corona: Grundschule Butjadingen geschlossen

Burhave Wegen mehrerer, positiv auf das Corona-Virus getesteter Personen in der Grundschule Butjadingen wird die Einrichtung zunächst bis einschließlich Freitag, 27. November, geschlossen. Das hat am Samstagabend der Bürgermeister der Gemeinde Butjadingen, Axel Linneweber, mitgeteilt. Die Grundschule kommt damit einer Anordnung nach, die der Landkreis Wesermarsch am Samstag getroffen hat.

Wie der Bürgermeister weiter mitteilt, ist eine Notbetreuung nicht möglich, weil der Landkreis untersagt hat, dass Schüler die Einrichtung betreten. Eine Quarantäneanordnung ist für enge Kontaktpersonen ausgesprochen worden. Die betroffenen Personen wurden durch das Gesundheitsamt ermittelt und benachrichtigt. Die Eltern der Kinder sind noch am selben Tag von der Schule über diese Maßnahmen informiert worden, teilt der Bürgermeister mit.

