Burhave 1000 Quadratmeter umfasst der 1988 errichtete Edeka-Markt an der Butjadinger Straße in Burhave. Bald soll an der gleichen Stelle ein doppelt so großer Markt stehen. Die Edeka-Miha Immobilien-Service GmbH mit Sitz in Minden möchte in Burhave einen modernen Neubau errichten und hat bei der Gemeinde die Aufstellung eines Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplans beantragt. Damit wird sich am Donnerstag, 5. September, ab 19 Uhr bei einer öffentlichen Sitzung im Rathaussaal der Planungsausschuss des Gemeinderats beschäftigen.

Seit 2010 ist Hergen Ulken der Betreiber des Burhaver Edeka-Markts, in dem er auch seine Ausbildung absolviert hat. Er begrüßt die Neubaupläne von Edeka ausdrücklich. Eine Standortanalyse habe ergeben, dass eine Verdoppelung der Marktgröße sinnvoll sei, sagt Hergen Ulken. Zudem sei die jetzige Situation hinsichtlich der Parkplätze sowie auch des Zulieferverkehrs problematisch. All das soll nun besser werden.

Konkret geplant ist nach Auskunft von Hergen Ulklen, auf der Freifläche hinter dem bestehenden Markt den Neubau zu errichten und die Fläche des bestehenden Marktes für Parkplätze zu nutzen. Bauherrin wird die Edeka-Miha Immobilien-Service GmbH, Pächter und Betreiber des neues Marktes Hergen Ulken sein.

Er begrüßt die geplante Erweiterung auch, weil sie ihm erlauben wird, die internen Abläufe zu optimieren und besser auf Markterfordernisse und Kundenwünsche zu reagieren – dazu gehört etwa der Wunsch nach veganen Produkten, um die das Sortiment großzügig erweitert werden kann, wenn mehr Platz zur Verfügung steht.

Statt der bisherigen rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird Hergen Ulken in dem neuen Markt bis zu 50 Leute beschäftigen.

Damit die Kunden ohne Unterbrechung bei Edeka einkaufen können, soll der bestehende Markt erst abgerissen werden, wenn dahinter der neue Markt fertig ist. Bis dahin wird noch einige Zeit ins Land gehen. Axel Linneweber, Chef des Bauamtes der Gemeindeverwaltung, geht davon aus, dass die Bauleitplanung, also die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplans, rund anderthalb Jahre Zeit in Anspruch nehmen wird. Danach könnte Edeka loslegen.

Die Gemeindeverwaltung empfiehlt dem Planungsausschuss, den Antrag von Edeka positiv zu bescheiden. Die Erweiterung und Modernisierung des Marktes sei wichtig für Burhave, so Axel Linneweber. Der Rat, der gegebenenfalls einen positiven Beschluss des Planungsausschusses bestätigten müsste, tagt am 24. September. Nach diesem Datum könnte Edeka mit seinem Vorhaben einen großen Schritt weiter sein.