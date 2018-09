Experten stellen Ergebnisse vor

Burhave Im europäischen Forschungsprojekt „Frames“ beschäftigt sich die Jade-Hochschule mit den Fragen der Hochwasservorsorge sowie mit dem Wissensstand und dem Informationsbedarf der Bürger zum Thema Katastrophenschutz in der Region.

Die Ergebnisse eines in diesem Zusammenhang entwickelten Fragebogens werden an diesem Dienstag, 4. September, ab 18.30 Uhr im Rathaussaal der Öffentlichkeit vorgestellt. Alle Interessierten sind willkommen.

Zum Hintergrund: Durch die zu erwartenden Klimaänderungen können Binnenhochwasser und Sturmfluten in Zukunft häufiger und auch extremer auftreten. Daher müssen sich Land und Leute in tief liegenden Küstengebieten an die sich verändernden Verhältnisse anpassen. Dies gilt auch und gerade für die Wesermarsch, deren Flächen nur wenige Meter über oder sogar unter dem Meeresspiegel liegen.