Burhave Gute Nachricht aus Burhave: Nach der Pleite im Sommer, bei der auf den letzten Drücker eine neue Pächterin wieder abgesprungen war, geht es nun doch weiter im Allee-Café an der Strand-Allee. Malin Stoldt und Martijn Snijder aus Tossens übernehmen das Café. Am 1. November feiern sie Wiedereröffnung.

Eigentümer des auch zwei Ferienwohnungen umfassenden Hauses an der Ecke Strandallee und Tobenweg in Burhave sind Kerstin und Jann Schütt aus Nordenham. Sie hatten sich im Sommer gefreut, als eine Gastronomin aus Garrel im Landkreis Cloppenburg als Pächterin in den Startlöchern stand; seit Ende der Saison 2018 war das Allee-Café, das damals noch Eigentümern aus Brake gehörte, verwaist. Aus dem Neustart wurde jedoch nichts. Einen Tag vor der geplanten Wiedereröffnung machte die Frau aus Garrel einen Rückzieher.

Malin Stoldt und Martijn Snijder, die beide bei Center Parcs in Tossens tätig, im Bereich Gastronomie also keine Neulinge sind, waren durch eine Kleinanzeige darauf aufmerksam geworden, dass für das Allee-Café neue Pächter gesucht werden. Sie hatten die Sache für sich schon abgehakt, als vermeintlich die Frau aus Garrel das Café wiederöffnen würde. Als die wieder absprang, sagten sich die Tossenser: jetzt oder nie.

Der 32-jährige Martijn Snijder stammt aus den Niederlanden und hat eine Ausbildung im Tourismus-Management absolviert. Er machte bei Center Parcs in der Eiffel ein Praktikum, kam 2008 nach Tossens, verabschiedete sich ein Jahr später wieder, um in Holland einen Campingplatz zu leiten, und kehrte im Jahr 2015 zu Center Parcs an die Nordsee zurück.

Malin Stoldt (31) stammt aus Nordenham, hat in Osnabrück studiert, um Grundschullehrerin zu werden, stellte dann aber fest, dass Schule nicht ihre Welt ist. Sie reiste durchs und arbeitete im Ausland, ehe sie ebenfalls bei Center Parcs in Tossens anfing. Dort lernte sie Martijn Snijder kennen. Nun folgt der Sprung in die Selbstständigkeit – zumindest für Malin Stoldt, die sich ganz auf das Allee-Café konzentrieren will, während Martijn Snijder weiter bei Center Parcs arbeitet.

Ein Café in einem Nordseebad eröffnet man nicht unbedingt im November. Die neuen Pächter aber haben genau das vor. „So können wir erstmal langsam reinkommen, um dann nächstes Jahr schon Routine zu haben, wenn die Hauptsaison beginnt“, sagt Malin Stoldt. Das Café wird vorerst immer mittwochs und donnerstags von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet sein und dann unter anderem selbst gebackenen Kuchen anbieten. Zudem steht die Tür freitags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr offen. Vormittags gibt’s dann ein Frühstücksbuffet, nachmittags Kaffee und Kuchen.

In der Saison sollen die Öffnungszeiten noch ausgeweitet werden – wenn es gut läuft, bis in die Abendstunden; dann soll es auch eine Abendkarte geben. Kleinere Events sind ebenfalls geplant. Zudem wollen die neuen Pächter das Café, das 45 Plätze im Inneren und noch einmal die gleiche Anzahl draußen bietet, für Familienfeiern öffnen. Auf der Speisekarte – das drängt sich auf– werden auch holländische Spezialitäten stehen.

Zur Eröffnung sind für den 1. November von 17 bis 20 Uhr alle Interessierten zum Kennenlernen eingeladen. Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. November, nehmen zur Feier der Wiedereröffnung alle Kinder bis 12 Jahre gratis am Frühstücksbuffet teil.

Das Allee-Café heißt künftig übrigens Mama’s Alle-Café. Das „Mama“ ist leicht erklärt: Es leitet sich von der jeweils ersten Silbe der Vornamen der beeiden Betreiber ab.