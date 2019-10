Burhave Hans Schröder hat eine Weile mit sich gehadert. Dann hat er entschieden, den Schritt zu gehen. „Die Herausforderung hat mich einfach gereizt“, sagt der 60-Jährige.

Hans Schröder ist in Personalunion der neue Geschäftsführer und Pflegedienstleiter des Seniorenzentrums Burhave an der Ecke Butjadinger Straße und Rüstringer Straße. Und er ist auch dessen Betreiber. Gemeinsam mit seiner Frau Karin Griepenburg bildet Hans Schröder die Seniorenbetreuung Burhave-GmbH, die das Haus vom bisherigen Betreiber, dem Pflegedienstunternehmen Hergen Bremer, übernommen hat.

Die früheren Betreiber hätten „kein Interesse mehr“ an dem Seniorenzentrum gehabt, sagt Hans Schröder. Die Eigentümer des im Jahr 2004 errichteten Gebäudekomplexes, die in Winsen (Aller) sitzende Lindhorst Gruppe, hatte daraufhin nach einem neuen Betreiber Ausschau gehalten – und wurde schließlich fündig. Hans Schröder und seine Frau betreiben mit jeweils eigenständigen Gesellschaften bereits zwei weitere Seniorenzentren, nämlich seit 2003 eine Einrichtung in Berne und seit 2005 ein Haus in Ganderkesee. Nun ist mit Burhave das dritte Seniorenheim dazugekommen.

Hans Schröder ist seit 30 Jahren im Bereich Pflege und Betreuung tätig. Der Oldenburger ist gelernte Pflegefachkraft; er hat eine Heimleiterausbildung sowie eine Ausbildung als Ergotherapeut absolviert und zudem diverse Zusatzqualifikationen erworben.

Im Seniorenzentrum Burhave ist nach Auskunft des neuen Geschäftsführers seit dem Betreiberwechsel eine Menge geschehen. „Wir haben komplett neue Strukturen aufgebaut“, sagt Hans Schröder. Die beinhalten unter anderem eine Digitalisierung aller Daten und Dokumentationen sowie auch verlässliche Dienstpläne für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem hat die Seniorenbetreuung Burhave-GmbH in die Ausstattung investiert.

Hans Schröder sieht die Einrichtung auf einem guten Weg, angesichts dessen auch die Beschäftigten sehr zufrieden seien. Aktuell bietet das Haus laut Geschäftsführer 25 Stellen für Pflegekräfte und zehn weitere in der Hauswirtschaft. Hinzu kommt eine Verwaltungskraft. Das Personal sei aufgestockt worden, so Hans Schröder.

Zu den 64 Plätzen, die das Haus zurzeit für Senioren bereithält, werden bald weitere 20 Plätze hinzukommen. Die Lindhorst Gruppe hatte schon vor dem Betreiberwechsel Anbaupläne geschmiedet. Nun werden sie umgesetzt.

Das y-förmige Gebäude erhält zur Butjadinger Straße hin einen zwei Geschosse plus Dachgeschoss umfassenden, knapp 8 mal 15,5 Meter messenden Anbau. Zudem wird ein Teil des Dachbodens ausgebaut. Wohnräume werden auf diese Weise ebenso geschaffen wie zusätzliche Aufenthalts- und Speiseräume. Der Geschäftsführer ist davon überzeugt, dass das in Butjadingen vorhandene Potenzial den aufwendigen An- und Ausbau rechtfertigt.

Auf der Freifläche vor dem Haus hat neben einem Autokran eine spezielle Ramme Stellung bezogen, mit deren Hilfe mit einem vergleichsweise geräusch- und erschütterungsarmen Verfahren die Gründungspfähle in den Boden getrieben werden. Die Pfahlgründung ist wegen des nur wenig tragfähigen Untergrunds notwendig. Sind die Pfähle in der Erde, beginnen die Hochbauten. Der Anbau soll im Frühjahr fertig sein. Das gilt auch für den parallel laufenden Ausbau des Dachgeschosses.