Burhave Im Bereich Tourismus ist Butjadingen weiter auf Wachstumskurs. Das geht aus den Zahlen für die Saison 2018 hervor, die die Kurgesellschaft am Donnerstag im Atrium in Burhave präsentiert hat. Nach Auskunft von Robert Kowitz, Geschäftsführer von Tourismus-Service Butjadingen (TSB), und Marketing-Leiterin Heike Geils steuert die Feriengemeinde in mehreren Bereichen auf Rekorde zu beziehungsweisweise hat sie schon erzielt.

Letzteres gilt für die Nordsee-Lagune in Burhave, in der die Saison bereits vorbei ist. Die bislang höchste Besucherzahl hatte die TSB 2016 verbuchen können. 66 000 Menschen waren in dem Jahr in die Lagune gekommen. In dieser Saison waren es 94 000 Besucher. Gegenüber dem vergangenen Jahr (47 000 Besucher) hat die Kurgesellschaft die Gästezahl sogar verdoppeln können.

„Jahrhundertergebnis“

Robert Kowitz spricht von einem Jahrhundertergebnis, das nur schwer zu toppen sein werde. Dass die Lagune in der ersten August-Hälfte für mehrere Tage wegen einer Belastung mit Keimen geschlossenen werden musste, trübt die Bilanz nicht.

Der Supersommer 2018 hat der TSB in die Karten gespielt. Bei dem tollen Wetter hielten sich die Urlaubsgäste natürlich bevorzugt im Freien auf. Die Kurgesellschaft freut sich darüber, dass es dennoch keinen Einbruch bei den Besucherzahlen der Spielscheune gab. Der Tribut, den die TSB an die lange Phase mit hochsommerlichen Temperaturen zahlen muss, sind lediglich 6000 Gäste weniger, die in der Spielscheune bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum gezählt werden konnten. Konkret lösten 66 000 Besucher eine Eintrittskarte.

Bei der Strandkorbvermietung liegt die TSB 30 000 Euro über dem Planansatz. Insgesamt hat die Kurgesellschaft 130 000 Euro mit der Vermietung ihrer 563 Strandkörbe umgesetzt – gegenüber 75 000 Euro im vergangenen Jahr. 90 Strandkörbe wurden in diesem Jahr neu angeschafft.

Die Kurgesellschaft kassiert auf Stellplätzen in Burhave, Fedderwardersiel, Eckwarderhörne und Tossens Parkgebühren. Bei den Einnahmen liegt sie 12 000 Euro höher als in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Robert Kowitz schätzt, dass sich die Einnahmen aus den Parkgebühren zum Jahresende auf 135 000 Euro summiert haben werden. Umgerechnet werden es dann rund 50 000 Autos gewesen sein, die auf den TSB-Stellplätzen geparkt wurden.

Zwei entscheidende Parameter sind die Übernachtungszahlen und die Gästezahlen. Letztere sind bis einschließlich August gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,92 Prozent gestiegen – 9174 Gäste mehr. Bei den Übernachtungen hat die TSB um 1,44 Prozent (plus 11 585) zugelegt. Prognose und Ziel für das gesamte Jahr 2018 sind 1,2 Millionen Übernachtungen und 220 000 Gäste.

Dass die Zahl der Gäste schneller wächst als die der Übernachtungen lässt darauf schließen, dass Touristen Butjadingen bevorzugt für Kurzurlaube ansteuern. Auf diesen Trend hat die TSB auch ihr Marketing abgestellt.

Nebensaison stärken

Für die Hochsaison sieht Robert Kowitz bei den aktuellen Zahlen kaum noch Steigerungsmöglichkeiten, weil die Bettenkapazitäten erschöpft seien. Zulegen könne Butjadingen nur noch in der Vor- und Nachsaison. Eine sehr wichtige Zielgruppe sind daher für die TSB auch Urlaubsgäste, die nicht auf die Ferien angewiesen sind: Senioren, Paare ohne Kinder, Eltern mit Kleinkindern, die noch nicht schulpflichtig sind.

Ganz bewusst platziert die Kurgesellschaft zudem neue Veranstaltungen außerhalb der Hauptsaison. An Himmelfahrt hatte in Fedderwardersiel das Street-Food-Festival Premiere. Es hat dazu beigetragen, die Vorsaison zu beleben und soll daher 2019 wiederholt werden. Die Kids Watt Academy ist ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche Veranstaltung, die außerhalb der Hauptsaison für ein Plus an Gästen und Übernachtungen in Butjadingen sorgt.