Burhave „Das ist aber schön groß geworden“, stellt ein Kunde fest und blickt anerkennend in die Runde. In der Tat: Rund 30 Quadratmeter Verkaufsraum hat Britta Friedrich dazugewonnen, indem sie ihre Strand-Apotheke in Burhave aufwendig hat umbauen lassen. Wie viel Geld sie in den Umbau investiert hat, möchte die Inhaberin nicht verraten. Dass die Investition ein klares Bekenntnis zum Standort Burhave ist, bestätigt sie aber gerne.

Seit Ende Oktober die 2018 die Nordsee-Apotheke in Tossens geschlossen wurde, ist die Strand-Apotheke die einzig verbliebene in Butjadingen. Britta Friedrich betreibt sie seit 23 Jahren. Und die 55-Jährige möchte das auch weiterhin tun. Immer mehr Bürokratie und Vorschriften und dazu die Online-Konkurrenz machen den Apotheken vor Ort das Lebens schwer. Doch anstatt zu klagen tritt Britta Friedrich lieber die Flucht nach vorne an. Ihre Kunden lägen ihr am Herzen, sagt die Apothekerin. „Ich möchte, dass sie die Sicherheit haben, dass es auch künftig hier am Ort eine Apotheke gibt. Und ich möchte, dass sie sich bei uns wohlfühlen.“

Das Wohlfühlen beginnt seit dem Umbau, der über einen Zeitraum von vier Wochen im laufenden Betrieb erfolgte, mit dem Öffnen einer Automatiktür, die in einen neuen Glasvorbau integriert ist. Durch diesen Vorbau und indem die Rückwand des Verkaufsraums ein Stück nach hinten versetzt wurde, hat Britta Friedrich die zusätzlichen 30 Quadratmeter Platz für ihre Kunden gewonnen.

Der Verkaufsraum ist heller und freundlicher geworden. Britta Friedrich hat die Decke abhängen, eine neue Beleuchtung und außerdem eine Klimaanlage installieren lassen. Ebenfalls erneuert wurde der Fußboden. Die Verkaufsplätze sind weiter auseinander gerückt, so dass beim Bedienen der Kunden Diskretion gewährleistet ist.

Einen besonderen Clou des Umbaus bekommen die Kunden indes gar nicht mit. Er besteht aus einem Kommissionierautomaten, der hinter dem Verkaufsraum mittels eines Roboters die Waren ins Regal sortiert und dort auch wieder herausfischt, wenn die Mitarbeiterinnen vorne sie anfordern.

„Das ist eine deutliche Arbeitserleichterung“, freut sich Britta Friedrich, die neben einer weitere Apothekerin fünf Pharmazeutisch-Technische Angestellte und mehrere Botenfahrer beschäftigt. Sie hatte seinerzeit das Personal der Tossenser Nordsee-Apotheke komplett übernommen. In Tossens hat sie zudem eine Box aufgestellt, in die Bürger ihre Rezepte werfen können; die Medikamente bekommen die dann gebracht.

Die Fertigstellung des Umbaus möchte Britta Friedrich an diesem Samstag, 11. Januar, mit ihren Kunden feiern. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr gibt es an der Strandallee Glühwein und Bratwurst.