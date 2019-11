Burhave Gut drei Jahre lang herrschte – sicherlich zur großen Freude aller Kritiker des Projekts – das Schweigen im Walde. Nun werden die Pläne für die Erweiterung des Ferienparks am Meer in Burhave, die unter anderem den Bau von Hochhäusern direkt am Deich vorsehen, wieder aktuell. Umsetzen will sie die Berliner Helma Ferienimmobilien GmbH, die auch für die Bebauung der Fläche zwischen den Pütten und dem Meidgrodenweg in Tossens in den Startlöchern steht.

Hinter den Plänen, den Ferienpark am Meer um teils bis zu 20 Meter hohe Häuser zu erweitern, steckte bislang die Firma K. Dihstelhoff Immobilien GmbH & Co. KG, der ein Großteil der betreffenden Fläche in Burhave gehört. Das Bauleitverfahren hatte der Butjadinger Gemeinderat bereits im September 2016 abgeschlossen – allerdings ohne einen Beschluss zu fassen, der aus dem abgestimmten Bebauungsplan eine gültige Satzung gemacht hätte.

Die Helma-Gruppe umfasst neben der Ferienimmobilien GmbH auch die Helma Wohnungsbau GmbH, die Helma Eigenheimbau AG und die Hausbau Finanz GmbH. Die Ferienimmobilien GmbH mit Sitz in Berlin hat bislang fast 800 Ferienimmobilien errichtet. Sie hat unter anderem ein großes Ferienresort in Olpenitz an der Ostsee realisiert, ebenso im schleswig-holsteinischen Büsum, in Winterberg im Sauerland und im brandenburgischen Hafendorf. Mehr Infos: www.helma.de

Nicht weiter vorangekommen war das Projekt damals vor allem, weil die Gemeinde von der Firma Dihstelhoff die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1,309 Millionen Euro verlangt hatte. Die Summe wollte die Firma aber nicht aufbringen. Zudem hatte Klaus Dihstelhoff von Anfang an gesagt, dass er die Fläche nicht selber bebauen, sondern dafür einen Investor suchen werde.

Läden und Gastronomie

Der ist nun gefunden. Die Helma Ferienimmobilien hat Erfahrungen mit touristischen Großprojekten. Unter anderem hat die Berliner Gesellschaft in Olpenitz an der Ostsee ein großes Ferienresort errichtet. In Tossens hat die Gesellschaft das Areal an den Pütten übernommen, das ursprünglich die in der Nähe von Osnabrück ansässige Firma Osnagrund hatte bebauen wollen. Helma will dort im nächsten Jahr loslegen.

Auch in Burhave könnte ein Startschuss zügig fallen. Denn die Berliner wollen für die Erweiterung des Ferienparks am Meer, der dann Nordseeresort Burhave heißt, die alte Planung von Dihstelhoff übernehmen. Die sieht vor, das zwei bis zu 20 Meter hohe „Punkthäuser“ mit Ferienappartements, ein hufeisenförmiger, bis zu 17 Meter hoher Komplex mit weiteren Appartements sowie Geschäften und Gastronomie und zusätzlich sieben Reihenhauszeilen wiederum mit Ferienappartements auf der 32 851 Quadratmeter großen Fläche entstehen – insgesamt 147 neue Ferienwohneinheiten.

BKT stimmt zu

Dass an der Planung nichts geändert werden soll, bedeutet laut Axel Linneweber, Leiter des Bauamts des Gemeinde Butjadingen, dass das Bauleitverfahren nicht neu aufgerollt, sondern lediglich nachträglich der Satzungsbeschluss gefasst werden muss. Der Erschließungsvertrag und der städtebauliche Vertrag, die Dihstelhoff bereits mit der Gemeinde abgeschlossen hatte, könnten auf die Helma Ferienimmobilien GmbH umgeschrieben werden.

Ein Teil der benötigten Fläche in Burhave befindet sich im Eigentum von Butjadingen Kur und Touristik (BKT). Deren Aufsichtsrat hat bereits sein Okay dafür gegeben, dass mit Dihstelhoff abgeschlossene Verträge auf die Berliner übertragen werden. Die zu hingerlegende Sicherheitsleistung von nun 1,68 Millionen Euro ist für Helma laut Gemeindeverwaltung ebenfalls kein Problem.

Ob mit dem Projekt auch der aktuelle Rat kein Problem hat, bleibt abzuwarten. Die bisherige Bauleitplanung hatte der alte Gemeinderat vorangetrieben – gegen die Bedenken vieler Kritiker, die angesichts der Dimensionen des Projektes sogar eine Bürgerinitiative gegründet hatten. Per B. Arnholm, geschäftsführender Gesellschafter der Helma Ferienimmobilien GmbH, macht deutlich, dass seine Gesellschaft das Areal in Burhave erst kaufen wird, wenn es aus der Politik ein positives Signal gibt.

Das könnte ergehen, wenn sich diesen Donnerstag, 21. November, ab 19 Uhr im Rathaussaal in Burhave der Planungsausschuss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung mit dem Thema beschäftigt.