Burhave Von dem Tisch, auf dem Wilfried Zoller am Freitagmorgen Kaffeetassen aufdeckt, hat man einen schönen Blick auf die Grünflächen, die das Hotel Haus am Meer in Burhave umgeben. Ein Baum steht im Weg, aber der stört nicht. Bald jedoch könnten hier 20 Meter hohen Ferienhäuser stehen. Und die, sind sich Wilfried Zoller und Dirk Lankenau sowie Rosemarie und Hans-Gerd Gerdes einig, werden ganz sicher stören.

Gegen das Nordseeresort mit zwei Hochhäusern, mehreren Reihenhauszeilen und einem hufeisenförmigen Gebäudekomplex, das die Berliner Helma Ferienimmobilie GmbH direkt am Burhaver Deich errichten möchte, regt sich massiver Protest – unter Butjentern ebenso wie unter Urlaubern.

Rat entscheidet

Wilfried Zoller ist der Betreiber des Hauses am Meer, das künftig von den Neubauten umzingelt wäre. Vor drei Jahren kamen er und seine Frau Christina aus der Nähe von Stuttgart nach Butjadingen, um das kleine Hotel plus Gästehaus am Burhaver Deich zu übernehmen. Nun haben sie große Sorgen, dass das Nordseeresort gebaut wird. In einem Schreiben, das an Bürgermeisterin Ina Korter sowie die Mitglieder des Gemeinderats gegangen ist, bitten sie dringend darum, die Entscheidung für das Projekt zu überdenken. Existenzen hingen davon ab, sagen sie.

Einen Protestmarsch im Vorfeld der Ratssitzung, bei der am kommenden Donnerstag, 12. Dezember, die Entscheidung über das Nordseeresort Burhave fallen soll, organisiert der Eckwarderhörner Wattführer Matthias Schulz einen Protestmarsch. Wer mitmachen möchte, der sollte sich an dem Tag um 17.30 Uhr bei der Fisch-Bar am Ende der Strandallee in Burhave einfinden. Von dort geht es zum Kirchplatz an der Butjadinger Straße. Wer nicht so weit laufen möchte, kommt direkt dort hin. Das Ziel ist das Rathaus. Um 19 Uhr beginnt im Rathaussaal die entscheidende Sitzung, bei der der Gemeinderat über das Nordseeresort abstimmen wird. Die Teilnehmer des Protestmarsches sind eingeladen, Grablichter und Laternen sowie Trillerpfeifen und Transparente mitzubringen.

Hintergrund dieser Sorgen ist ein Beschluss des Planungsausschusses des Gemeinderats. Das Gremium hatte dem Rat in der vorvergangenen Woche mehrheitlich empfohlen, das Bauleitverfahren für das Nordseeresort, das drei Jahre lang ruhte, mit dem Satzungsbeschluss abzuschließen. Dann wäre für die Helma-Gruppe, die in Burhave die alte Planung der Firma K. Dihstelhoff Immobilien GmbH & Co. KG umsetzen möchte, frei. Kommenden Donnerstag, 12. Dezember, soll der Rat bei einer um 19 Uhr im Ratssaal in Burhave beginnenden öffentlichen Sitzung die Entscheidung fällen.

Wilfried Zoller will nicht kampflos zulassen, dass diese Entscheidung pro Nordseeresort ausfällt – jedenfalls nicht mit den geplanten Hochhäusern. Auch Dirk Lankenau und seine Frau Ulrike Dräger aus Burhave wollen das Projekt in seinen angedachten Dimensionen verhindern. Sie haben eine Online-Petition gestartet, bei der man seit dem 25. November gegen die Pläne seine Stimme gegen die Helma-Pläne abgeben und/oder sie kommentieren kann.

Inzwischen haben Dirk Lankenau und Ulrike Dräger sowie ihre Mitstreiter – darunter Rosemarie und Hans-Gerd Gerdes – auch an Butjadinger Haustüren geklingelt und Unterschriften gesammelt. Mehr als 2000 Stimmen hatten sie mit Stand Freitag zusammen, darunter über 900 von Butjentern.

„Acht von zehn Leuten unterschreiben sofort“, berichtet Rosemarie Gerdes von ihren Erfahrungen beim Sammeln der Unterschriften. „Der Neunte unterschreibt, wenn man ein bisschen genauer erklärt, worum es geht“, ergänzt sie. Das deckt sich mit dem, was auch Hans-Gerd Gerdes berichtet. Spreche man zehn Butjadinger an, sei vielleicht einer darunter, der sich nicht gegen die Helma-Pläne positioniert – mit dem Argument, dass solche Projekte wichtig für den Tourismus in Butjadingen seien.

Über 800 Kommentare

Der touristischen Entwicklung wollen Dirk Lankenau und seine Mitstreiter auch gar nicht im Wege stehen. Sie haben nichts dagegen, wenn auf der 32 851 Quadratmeter großen Fläche am Deich von Burhaver Ferienhäuser gebaut werden. Sie haben nur etwas gegen die geplante Höhe, die diese Häuser nach dem bisherigen Bebauungsplanentwurf haben dürfen.

Zur Online-Petition gab es bis Freitag mehr als 800 Kommentare. Die Autoren schreiben, dass sie keine Hochhäuser in Burhave wollen, dass das Projekt das Ortsbild zerstören werde. Die Petition läuft weiter. Die Listen mit Unterschriften wollen Dirk Lankenau und seine Mitstreiter am Mittwochvormittag an Bürgermeisterin Ina Korter sowie die Ratsvorsitzende Uta Meiners (FDP) übergeben.

Petition unter www.openpetition.de/burhave