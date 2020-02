Burhave Über eine Spende von 400 Euro konnte sich jetzt die Kinderhilfe Butjadingen freuen. Aufgebracht hatten die Summe Fenja Jelsma und Patricia Jaeschke.

„Es fing alles mit dem Eckwarder Weihnachtszauber an, der am 6. und am 8. Dezember im Eckwarder Hof veranstaltet worden ist“, erzählt Patricia Jaeschke. Für diese Veranstaltung hatte Fenja Jelsma ein Werbeplakat im weihnachtlichen Stil designt, das verschneite Eckwarder Häuser zeigte.

Das Motiv sei so gut angekommen, dass sich Patricia Jaeschke und Fenja Jelsma überlegten, „dass es doch schön wäre, dieses Design auf Grußkarten drucken zu lassen, die Karten zum Verkauf anzubieten und den Reinerlös für einen guten Zweck zu Spenden“, erzählt Patricia Jaeschke.

„Wir haben rund 200 Weihnachtsgrußkarten drucken lassen“, berichtet sie weiter. Die Weihnachtskarten wurden dann beim Nah-& Frisch-Markt in Eckwarden und während der beiden Termine des Eckwarder Weihnachtszaubers zum Kauf angeboten.

„Wir haben alle Grußkarten erfolgreich verkaufen können und dabei insgesamt einen Erlös von 359 Euro erzielt, den Fenja Jelsma und ich auf glatte 400 Euro aufgerundet haben“, erzählt Patricia Jaeschke stolz.

Die beiden Frauen waren sich einig, dass die Spende in der Gemeinde bleiben solle. „Wir haben uns dann für die Kinderhilfe Butjadingen entschieden. Dieser Verein unterstützt die Kinder in der Grundschule unter anderem mit dem gesunden Frühstück und vielem mehr“, erläutert Patricia Jaeschke die Wahl.

„Wir hoffen, dass wir der Kinderhilfe ein wenig unter die Arme greifen konnten, um weitere Kinderprojekte zu unterstützen und bedanken uns recht herzlich bei allen Käufern, die diese Aktion unterstützt haben“, betont Patricia Jaeschke. Den Scheck nahmen Christa Thaden und Anne Mette von der Kinderhilfe Butjadingen entgegen.