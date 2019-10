Butjadingen Die Kreisverwaltung in Brake schiebt den zweiten Stepp des Breitbandausbaus in der Wesermarsch an. In welcher Weise sich daran die Gemeinde Butjadingen beteiligen wird, ist seit Donnerstagabend ein kleines Stück klarer – allerdings nur den Mitgliedern des Finanzausschusses des Gemeinderats. Die nämlich haben ihren Beschluss hinter verschlossenen Türen gefasst. Fest steht: Diesmal wird es für Butjadingen erheblich teurer als beim ersten Stepp.

Bei der ersten von Bund und Land geförderten Breitbandoffensive hatte Butjadingen gut 50 000 Euro dazugegeben. Dafür sind gut 460 Haushalte mit schnellem Internet versorgt worden. Butjadingen ist aber noch immer die Gemeinde mit den meisten weißen Flecken in der Wesermarsch. Deshalb begrüßt die Gemeindeverwaltung, dass es jetzt eine zweite Offensive geben soll. Allerdings haben sich die Förderspielregeln deutlich geändert – zum Nachteil der Kommunen.

Beim ersten Ausbauschritt hatte der Bund 50 Prozent der Kosten zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke beigesteuert. Das Land Niedersachsen hatte 40 Prozent bezahlt. Die neun Kommunen der Wesermarsch und der Landkreis hatte sich die verbleibenden 10 Prozent geteilt.

• Land zahlt weniger

Diesmal sitzt das Land mit einem deutlich geringeren Zuschuss mit im Boot, nämlich mit lediglich 16 Prozent, wobei dieser Wert je nach Kommune und Ausbaugrad noch variiert. In jedem Fall müssen die Kommunen und der Landkreis einen erheblich größeren Anteil der Kosten selber aufbringen.

Und: Der Landkreis zahlt die bislang avisierten 50 Prozent der nach Abzug der Zuschüsse von Bund und Land verbleibenden Kosten nur bis zu einem maximalen Ausbaugrad von 95 Prozent. Hat eine Kommune den Ehrgeiz, einen Ausbaugrad von 100 Prozent zu erreichen, muss sie die restlichen 5 Prozent alleine finanzieren – und das sind die teuersten. Denn bei dieser zweiten Breitbandoffensive geht es darum, Glasfaserkabel direkt bis zu jedem einzelnen Haus zu verlegen. Und das ist bei Häusern in Randlagen, von denen es in Butjadingen viele gibt, eine kostspielige Angelegenheit.

Wobei Bürgermeisterin Ina Korter und Kämmerer Bernd Rummel betonen, dass auch ein Ausbaugrad von 100 Prozent nicht bedeutet, dass lückenlos alle Haushalte in Butjadingen schnelles Internet bekommen. Denn die Förderung greift nur für Häuser, die mit lediglich 30 Mbits oder weniger versorgt sind. Gegenden, in denen auch nur 1 Mbit mehr ankommt, fallen durchs Förderraster.

Strebt Butjadingen einen Ausbaugrad von 100 Prozent an, würden Kosten in Höhe von bis 2 Millionen Euro auf die Gemeinde zukommen. Bei 95 Prozent wären es 1,288 Millionen Euro, bei 85 Prozent 835 000 Euro und bei 75 Prozent 585 000 Euro. Diese Zahlen gelten indes nur, wenn sich alle Kommunen auf denselben Ausbaugrad einigen.

Die jeweilige Summe muss über einen Zeitraum von drei Jahren aufgebracht werden, beginnend 2021. Das ist insofern ein unglückliches Timing, als dass dann die Ratenzahlung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes für die Übernahme des Klärwerks ausläuft. Dann fehlen im Haushalt 242 000 Euro, die seit 2001 jährlich in die Gemeindekasse fließen.

• Rat entscheidet

„Wir wollen eine bestmögliche Versorgung Butjadingens mit schnellen Internet, aber ohne dafür den Haushalt über Gebühr strapazieren zu müssen“, sagt Bürgermeisterin Ina Korter. Wie das der Finanzausschuss sieht, bleibt vorerst ein Geheimnis. Die Beschlussempfehlung an den Rat ist deshalb in nicht öffentlicher Sitzung erfolgt, weil es um konkrete Hausanschlüsse und damit um persönliche Daten geht. Die endgültige Entscheidung fällt der Gemeinderat am kommenden Dienstag, 29. Oktober, in einer um 19 Uhr im Rathaussaal beginnenden Sitzung – in dem Fall öffentlich.