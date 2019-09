Butjadingen /Burhave Die Höhe des Gästebeitrages bleibt in 2020 unverändert zu 2019, dafür sprachen sich am Donnerstagabend einstimmig die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen der Gemeinde Butjadingen aus und gaben eine entsprechende Beschlussempfehlung an den Gemeinderat.

Der Gästebeitrag liegt somit in der Hauptsaison für Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahre bei 2,40 Euro pro Übernachtung. Für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahre werden 1,65 Euro pro Übernachtung fällig. In der Nebensaison zahlen Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahre 1 Euro. Für Kinder von 3 bis 12 Jahre werden 0,70 Euro fällig.

Die Berechnung der Gästebeiträge basiert unter anderem auf prognostizierten Gästezahlen. Das tatsächliche Gästeaufkommen soll jedoch natürlich nachträglich berücksichtigt werden, und zwar innerhalb von spätestens vier Jahren. In der Kalkulation des Gästebeitrages für 2020 müssen also auch die Zahlen aus dem Jahr 2016 berücksichtig werden.

Im Jahr 2016 sei eine Überdeckung von rund 70 000 Euro erzielt worden, berichtete Bernd Rummel, Leiter des Amtes für Finanzdienste, am Donnerstag. Es wurden also rund 70 000 Euro mehr eingenommen (zum Beispiel durch höhere Gästezahlen oder geringere Aufwendungen) als erwartet. Unter anderem dank dieser Überdeckung, könne der Gästebeitrag für 2020 konstant bleiben und müsse nicht erhöht werden, erläuterte Bernd Rummel auf Nachfrage der NWZ.