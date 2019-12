Butjadingen Eine neue Qualität soll der Öffentliche Personen-Nahverkehr in Butjadingen ab 1. April 2020 erreichen. Busse werden dann von Montag bis Sonnabend frühmorgens bis spätabends im Stundentakt von Tossens nach Nordenham und zurück fahren. Sonntags ist ein Zwei-Stunden-Takt vorgesehen.

„Das ist ein Highlight für Butjadingen“, freute sich Bürgermeisterin Ina Korter in der jüngsten Ratssitzung im Rathaussaal in Burhave. Sie berichtete über das Ergebnis eines Gesprächs im Kreishaus in Brake mit Vertretern des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN), der Verkehrsbetriebe Wesermarsch (VBW) und dem Ersten Kreisrat Hans Kemmeries.

Dabei erreichten Ina Korter und der Geschäftsführer der Tourismus-Service Butjadingen GmbH, Robert Kowitz, eine Verbesserung gegenüber ersten Plänen, die VBW-Geschäftsführer Andreas Jung im November im Planungsausschuss des Gemeinderates vorgestellt hatte (die NWZ berichtete).

War man im November noch davon ausgegangen, dass nur die neue Buslinie 400 (die jetzige Linie 408 „Strandläufer“) für Gästekarteninhaber kostenlos zu benutzen sein wird, so sollen Touristen künftig mit allen in Butjadingen und nach Nordenham verkehrenden Linienbussen kostenlos fahren können. Den vorzeitigen Beginn dieses attraktiven Angebotes muss der ZVBN bei der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen beantragen, so hofft Ina Korter, dass es am 1. April 2020 losgehen kann.

Dieses in Niedersachsen fast einzigartige Nahverkehrsangebot wird vom Land als „landesbedeutsame Buslinie“ eingestuft, mit der ein „hochqualitatives, barrierefreies Angebotsniveau mit Schwerpunkt Tourismus geschaffen wird“. Ein vergleichbares Angebot gibt es bislang nur mit dem Harzer Urlaubs-Ticket (Hatix). Es sollen moderne Niederflur-Fahrzeuge mit Klimaanlage, Fahrgastzählsystem und W-Lan zum Einsatz kommen, laut VBW alles „Attribute eines modernen Schienenverkehrs“.

Zu den Kosten wird Butjadingen jährlich rund 120 000 Euro beisteuern müssen. Der Gemeinderat hat deshalb in der vergangenen Woche der Erhöhung des Gästebeitrages um zehn Cent pro Übernachtung zugestimmt. „Zu großen Teilen“, sagte Gemeindekämmerer Bernd Rummel in der Sitzung, werden das Land und der Landkreis sich an den Kosten beteiligen.

Bürgermeisterin Ina Korter will „auch Einheimische animieren, mehr Bus zu fahren“. Daraus würden Mehreinnahmen generiert werden können. Nach dem Niedersächsischen Kommunalabgaben-Gesetz ist es laut Ina Korter nicht zulässig, auch Einheimischen kostenlose Busfahrten zu ermöglichen.

Ratsfrau Bettina Nordholz (SPD) aus Tossens bezeichnete es in der Ratssitzung als „unglücklich, dass der Butjadinger Anteil an dem neuen Angebot auf den Gästebeitrag umgelegt wird“. Weil sie der Ansicht ist, dass die TSB diese Mittel aus dem laufenden Geschäft aufbringen müsse, stimmte Bettina Nordholz als einziges Ratsmitglied gegen die Gästebeitragskalkulation für 2020.

Ratsherr und Bürgerbus-Vereinsvorsitzender Jürgen Sprickerhof (Grüne) aus Tossens kündigte eine neue Bürgerbuslinie von und nach Eckwarderhörne an.