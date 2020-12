Corona-Pandemie: Todesfall in Burhaver Seniorenheim

Butjadingen In Butjadingen ist es zu einem Corona-bedingten Todesfall gekommen. Nach Mitteilung des Landkreises handelt es sich um eine 71-jährige Bewohnerin des Seniorenzentrums in Burhave, die Vorerkrankungen hatte. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist das laut Landkreis der bislang 14. Todesfall in der Wesermarsch; in Butjadingen ist es der erste. „Wir drücken den Angehörigen unsere herzliche Anteilnahme aus“, sagte Landrat Thomas Brückmann an diesem Dienstag.

Aktuell sind in der Gemeinde Butjadingen noch 13 Menschen an Corona erkrankt. Die Zahl ist gegenüber dem Vortrag erneut um vier Infizierte gestiegen. In Stadland gibt es zurzeit ebenfalls 13 Corona-Erkrankte, in Nordenham sind es aktuell 37. In der Gesamten Wesermarsch gibt es derzeit 144 Erkrankte. Der 7-Tage-Inzidenzwert ist wieder angestiegen. Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) gibt ihn am Dienstag auf seiner Internetseite mit 51,9 an.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen