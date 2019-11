Butjadingen Der Planungsausschuss des Gemeinderats wird bei seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 21. November, im Rathaussaal (ab 19 Uhr) in Burhave eine lange Tagesordnung abzuarbeiten haben – eine Tagesordnung, die belegt, dass Butjadingen bei Investoren derzeit mächtig hoch im Kurs steht.

Während in Fedderwardersiel die Firma Robeo aus Neuenhaus und an den Pütten in Tossens die Berliner Helma Ferienimmobilien GmbH mit neuen Ferienhaussiedlungen in den Startlöchern stehen und in Tossens auch Center Parcs erweitern will, liegen der Gemeindeverwaltung bereits wieder Anträge für drei neue Projekte vor – allesamt in Tossens.

Einer der Antragsteller, der gerne in Butjadingen investieren möchte, ist ein Bekannter, nämlich Dr. Arndt Schumacher mit seiner OsnaGrund GmbH in Wallenhorst bei Osnabrück. Der Rechtsanwalt hatte seinerzeit das Gelände an den Tossenser Pütten bebauen wollen, von diesem Projekt aber wieder Abstand genommen. Über einen weiteren Umweg war so die Helma Ferienimmobilien GmbH auf der Bildfläche erschienen.

Nun zieht es Arndt Schumacher doch wieder nach Butjadingen. Er möchte auf der südöstlich an die Pütten und an das Gelände der ehemaligen Jugendherberge angrenzenden Fläche zwischen Meidgrodenweg und Rügener Straße Ferienhäuser errichten. Der Flächennutzungsplan sieht für die derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche eine Ferienhaus-Bebauung vor. Es fehlt aber noch ein Bebauungsplan. Dessen Aufstellung soll der Gemeinderat nun beschließen.

Angrenzend an die Fläche von OsnaGrund liegt zwischen der Rügener Straße und der Deichgräfenstraße ein Areal, das auf der einen Seite vom Aida-Ferienpark und auf der anderen Seite von den Ferienbungalows von Center Parcs eingerahmt wird. Diese Fläche möchten die Eheleute Carsta Rohr und Dennis Fehrmann aus Rieste im Landkreis Osnabrück bebauen – mit Häusern, in denen Dauerwohnen möglich ist, die aber auch als Ferienimmobilien genutzt werden können.

Die Eheleute beantragen die Aufstellung eines Bebauungsplans und verweisen darauf, dass es bereits ein städtebauliches Konzept gebe. Sie möchten das Neubaugebiet mit einer privaten Straße erschließen. Die Zuwegung soll von der Nordseeallee aus erfolgen. In deren Nähe möchten die Investoren auch Gastronomie ansiedeln.

Das dritte Projekt betrifft eine Fläche zwischen Nordseeallee und Helgolandstraße, für die bereits ein Bebauungsplan existiert. Er lässt laut Bauamtsleiter Axel Linneweber die Bebauung mit weiteren mehrstöckigen Häusern mit Ferienwohnungen zu. Die will die Alster Immobilien 23 GmbH (Hamburg) dort aber gar nicht bauen, sondern statt dessen zeitgemäße und hochwertige Ferienhäuser errichten. Dafür muss der Bebauungsplan geändert werden.

Auf der Tagesordnung des Ausschusses steht als Thema auch die schon seit Jahren geplante Erweiterung des Ferienparks am Meer in Burhave. Was es mit dem Punkt aktuell auf sich hat, darüber gibt zurzeit allerdings weder die Gemeindeverwaltung noch die hinter dem Projekt stehende K. Dihstelhoff Immobilien GmbH & Co. Auskunft.