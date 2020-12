Flurbereinigung ist beschlossene Sache

Butjadingen Der Gemeinderat hat einstimmig grünes Licht für die in Butjadingen geplante Flurbereinigung gegeben. Dabei geht es um die Zusammenlegung von landwirtschaftlichen Flächen sowie auch um die Sanierung von Wirtschaftswegen in großem Stil. Fünf Verfahren, die ein zusammen 2623 Hektar großes Gebiet in den Bereichen Stollhammerwisch, Sillen/Isens und Boving/Widders umfassen, sind geplant. 12 Millionen Euro sollen investiert werden. Die Gemeinde steuert 2 Millionen Euro bei. Die betroffenen Landeigentümer müssen zusammen 1 Million Euro aufbringen.

