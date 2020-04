Förderung: Kein Zile-Geld für Wirtschaftswege mehr

Butjadingen Die Sanierung von Wirtschaftswegen in Butjadingen ist ins Stocken geraten. In der Gemeindeverwaltung gibt es keine Hoffnung mehr, den Beckmannsfelder Weg und den Meidgrodenweg ausgebaut zu bekommen.

Diese beiden Wege hatte die Gemeinde für das diesjährige Zile-Programm des Landes Niedersachsen angemeldet. „Aber die Signale vom zuständigen Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems in Oldenburg sind eher schlecht“, sagt Bauamtsleiter Axel Linneweber.

Das Programm über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (Zile) „ist vollkommen überzeichnet und läuft zudem aus“, weiß Axel Linneweber.

Sämtliche Hoffnungen

Jetzt ruhen sämtliche Hoffnungen auf dem Flurbereinigungsverfahren für den östlichen Teil der Gemeinde von Burhave bis Schweewarden und nach Stollhamm. Denn die Zusammenlegung von landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Optimierung von Produktions- und Betriebskosten hat „den charmanten Nebeneffekt“ der Verbesserung des Wirtschaftswegenetzes, weiß der Bauamtsleiter.

Dabei soll der Ausbau des Waddenser Kirchwegs von der Landesstraße 858 (Ortsdurchfahrt Waddens) bis Mitteldeich an erster Stelle stehen, hat die Arbeitsgruppe Flurbereinigung bestehend aus Vertretern des Landvolks, der Natur- und Umweltverbände und der Gemeinde unter Leitung des Landesamtes festgelegt.

Der Kirchweg soll möglichst um einen Meter auf 3,50 Meter verbreitert werden. Das Landesamt spricht von „schwerer Befestigung (Bitumen) nach vorheriger Verbreiterung des Wegekörpers durch Böschungsverschiebung oder Verfüllung und Neuanlage eines Seitengrabens“.

Das größte Problem in Butjadingen ist nach Auskunft des Landesamtes, dass die Wege überwiegend nur 4,50 Meter breit zwischen den Seitengräben sind, was in der Vergangenheit durchgängig zu nur 2,50 Meter breiten befestigten Fahrbahnen geführt hat. Wegeverbreiterungen durch Grabenverlegungen würden zu hohen Baukosten führen und erforderten die Bereitschaft der Anlieger, dafür ihre Flächen zur Verfügung zu stellen.

In der Prioritätenliste in der Flurbereinigung stehen auf den nächsten Plätzen der Oegenser Weg von der L 858 bis zur Hofzufahrt Hansing und eine neue Verbindung des Kirchweges mit dem Töllnerweg und dem Mühlenweg. Hier ist eine begrünte Schotterbefestigung im Gespräch.

Bis Ende Juni will das Landesamt ein Neugestaltungskonzept und eine Kosten- und Wirkungsanalyse für den Bereich Waddenser Wisch vorlegen. Im dritten Quartal werde der Gemeinderat voraussichtlich über die Kostenbeteiligung der Gemeinde an dem zwölf Millionen Euro teuren Flurbereinigungsverfahren entscheiden, sagt Axel Linneweber. Neun Millionen Euro fließen aus Landesmitteln, üblich sei die Teilung des Restbetrages zwischen Anliegern und Gemeinde, ergänzt er.

Bereits von Zile profitiert

In den vergangenen zwei bis drei Jahren habe die Gemeinde von dem Zile-Programm profitiert, sagt er. „Die Sanierung des Mitteldeich und von Syuggewarder Weg/Schüttingsweg hat uns ein Stück weit vorangebracht“, sagt der Bauamtsleiter.

2018 ist der Mitteldeich vom Kirchweg bis zum Zwickweg auf 870 Meter Länge saniert und beidseitig mit einem jeweils einen Meter breiten Schotterstreifen versehen worden. 2019 folgte das Teilstück vom Kirchweg bis zum Knappenburger Weg.

Hier wurde auf 1150 Meter Länge eine neue Tragschicht aufgebracht und beidseitige Schotterstreifen angelegt. Von den Gesamtkosten in Höhe von knapp 300 000 Euro wurden 63 Prozent aus Landesmitteln bezuschusst.

Der Syuggewarder Weg ab Burhave bis zur Kreuzung mit dem Schüttingsweg und der Schüttingsweg bis Süllwarden wurden im vergangenen Jahr mit einem Kostenaufwand von rund 850 000 Euro saniert. Auf insgesamt 3,5 Kilometer Länge wurden die Fahrbahn erneuert und mit Schotterstreifen verbreitert.