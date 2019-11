Butjadingen Bei Investoren steht die Gemeinde Butjadingen zurzeit hoch im Kurs – nicht nur bei solchen, die Ferienimmobilien errichten wollen. Auch gleich fünf neue Wohngebiete sind geplant.

Schon relativ weit gediehen sind die Projekte von Christoph Geil in Sillen sowie von Jannes Bergsma und der Niedersächsischen Landesgesellschaft in Eckwarden. Neu sind Anträge von Frank Francksen und Hendrik Lenz, die in Ruhwarden beziehungsweise Burhave neues Bauland schaffen möchten.

• sILLENS

Das Vorhaben von Christoph Geil, auf dem 1,4 Hektar großen Areal eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes zwischen Burwischweg, Ringweg und der Straße Auf der Wurt in Sillens sieben Bauplätze zu erschließen, beschäftigt den Gemeinderat schon eine ganze Weile. Die Pläne haben inzwischen zum dritten Mal öffentlich ausgelegen, nachdem die vorgesehene verkehrliche Erschließung überarbeitet werden musste. Mit den Ergebnissen der Auslegung beschäftigt sich der Planungsausschuss des Gemeinderats bei einer um 19 Uhr beginnenden öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 27. November, im Rathaussaal in Burhave, bei der auch die Projekte der anderen Investoren beraten werden.

• Eckwarden

In Eckwarden möchte der Landwirt Jannis Bergsma eine Fläche am Alten Dorfweg als Bauland erschließen. Zunächst sollten auf einem Teilstück der Fläche sechs Bauplätze entstehen. Nun möchte Jannes Bergsma die gesamte Fläche nutzen, um rund 20 Bauplätze zu erschließen. Der Gemeinderat muss den bisherigen Beschluss aufheben und einen neuen Bebauungsplan aufstellen. Das geht in einem beschleunigten Verfahren.

An der Eiswürdener Straße in Eckwarden hat die Niedersächsische Landesgesellschaft bereits Baugrundstücke erschlossen, die allesamt verkauft sind. Nun soll weiteres Bauland folgen. Der Fachausschuss muss sich mit der Abwägung der Stellungnahmen beschäftigen, die im Zuge des Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplans unter anderem die Träger öffentlicher Belange vorgebracht haben.

• bURHAVE

Wer von einem eigenen Haus in Burhave träumt, kann diesen Traum vielleicht bald verwirklichen – wenn der Planungsausschuss und später dann der Rat dem Vorhaben von Hendrik Lenz stattgeben. Der möchte auf einer an der Straße An der Brake in Burhave gelegenen Fläche ein allgemeines Wohngebiet mit neun Bauplätze entstehen lassen und hat bei der Gemeinde die Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren beantragt.

• Ruhwarden

Ebenfalls um die Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren geht es bei einem Antrag von von Frank Francksen. Sein Ziel ist es, auf einer Fläche südlich der Sonnenstraße in Ruhwarden ein Neubaugebiet zu erschließen.