Butjadingen Projektempfehlungen zur Flurbereinigung in voraussichtlich zwei Gebieten sollen erarbeitet werden. Das ist das Ergebnis eines ersten Treffens im Rathaus Burhave, zu dem Bürgermeisterin Ina Korter Vertreter aller Fraktionen, der Verwaltung und des Ortslandvolks sowie Mitarbeitern des Amtes für regionale Landesentwicklung (ArL) eingeladen hatte.

Wie Bürgermeisterin Ina Korter mitteilt, war die Besprechung kurzfristig angesetzt worden, nachdem sich Vertreter aller drei Butjadinger Ortslandvolkverbände mit einer entsprechenden Bitte an sie gewandt hatten. So wollten die Ortslandvolkvereine die Möglichkeit nutzen, noch vor dem Stichtag 1. Februar eine Projektempfehlung für das Vorverfahren abzugeben.

Gemeinsam wollten die Teilnehmer die Ziele abstecken, die aus Sicht der verschiedenen Beteiligten verfolgt werden sollten. Gleichzeitig sollen die Gebiete in der Gemeinde ermittelt werden, in denen der größte Handlungsbedarf bestehe. In der Zusammenkunft wurden alle Vorschläge und Anregungen gesammelt. Die Mitarbeiter des Amtes für regionale Landesentwicklung erarbeiten nun die entsprechenden Projektempfehlungen, teilt die Bürgermeisterin weiter mit.

Die Projektempfehlungen sowie weitere Informationen über das Verfahren werde das Amt noch in diesem Frühjahr in einer Informationsveranstaltung vorstellen, teilt Ina Korter mit. Mit der Abgabe einer Projektempfehlung für das niedersächsische Flurbereinigungsprogramm werde dem ArL zunächst nur die Möglichkeit eröffnet, den Planungsprozess einzuleiten. Eine Entscheidung über die tatsächliche Durchführung eines oder mehrerer Flurbereinigungsverfahren sei damit noch nicht verbunden, stellt die Bürgermeisterin klar.

Die Resonanz der Landwirte ist bisher positiv, sagt Peter Cornelius, Vorsitzender des Ortslandvolkvereins Waddens/Burhave. Das hatte sich auch schon bei einem früheren Treffen der Landwirte, das auf Initiative des Ortslandvolkvereinsvorsitzenden stattgefunden hatte, abgezeichnet.

Die größte Chance im Flurbereinigungsverfahren sehen die Landwirte nach Ansicht von Peter Cornelius im Wegebau. Denn im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens wird im entsprechenden Gebiet auch das Wegenetz überprüft. Damit könnten zumindest die wichtigsten Wirtschaftswege dieser Bereiche erneuert werden. „Das ist für uns der Hauptgrund, dem positiv gegenüber zu stehen“, sagt Peter Cornelius.

Zwar werden die Landbesitzer und auch die Gemeinde an den Kosten der Instandsetzung beteiligt, doch der größte Teil werde durch Fördergelder des Landes und aus der Europäischen Union (EU) finanziert, erzählt er. „Wir hoffen, dass das Verfahren jetzt auch ins Rollen kommt“, sagt Peter Cornelius. Doch zunächst gelte es zu klären, in welchen Gebieten ein Flurbereinigungsverfahren sinnvoll ist und wo der größte Bedarf bestehe, sagt der Landwirt.