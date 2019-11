Butjadingen Ruhwarden soll ein neues Baugebiet erhalten. Der Ausschuss für Planung und Umwelt empfiehlt dem Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 188 „Ruhwarden, Anschluss Sonnenstraße“. Der Halbsatz „Anschluss Sonnenstraße“ hat die Anlieger dieser Straße, die bei der alten Molkerei in die Siedlung führt, in helle Aufregung versetzt.

17 Anwohner schickten im Vorfeld der Sitzung den Ausschussmitgliedern „mit großer Sorge und Betroffenheit“ einen Brief mit der Bitte, die Beschlussempfehlung zu überdenken. Nachdruck verliehen die Anlieger ihrer Forderung, indem zwei Dutzend Ruhwarder zur Ausschusssitzung am Mittwochabend im Rathaussaal in Burhave anrückten. Insgesamt verfolgten rund 50 Bürger die Sitzung, in der es auch um neue Baugebiete in Eckwarden und Burhave ging.

Hier sehen Sie eine PDF-Grafik zum Neubaugebiet

Frank Francksen hatte im Oktober einen Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes gestellt. Auf einer ihm gehörenden Weide im Anschluss an die Ortsbebauung Richtung Tossens will der Ruhwarder Bauer etwa 30 bis 35 Wohnhäuser errichten.

Mit der Planung beauftragte Francksen das Oldenburger Planungsbüro NWP. Dessen Stadtplaner Andreas Taudien stellte dem Ausschuss und den Zuhörern das Vorhaben vor.

Für ältere Menschen

Nach der noch vorläufigen Planung soll eine Ringstraße durch das Baugebiet führen, an der ein- und zweigeschossige Häuser entstehen könnten. Im Zentrum des Baugebietes möchte Frank Francksen Wohnungen anbieten, die für ältere Menschen geeignet sind, ohne dass ein Altersheim entstehen soll.

Die Anbindung des Baugebietes an den Ort hat der Planer über die Sonnenstraße vorgesehen, die dafür aber nach Ansicht der Anlieger völlig ungeeignet ist. Sie würde eine drastische Veränderung der Wohnsituation beziehungsweise der Wohnqualität bedeuten, befürchten die betroffenen Bürger.

Aus einer ruhigen Dorfstraße würde eine vielbefahrene Erschließungsstraße mit „einer deutlich zunehmenden Verkehrsintensität“ werden. Diese Sorgen trugen Ruhwarder in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Ausschusssitzung vor. In ihrem Brief baten sie deshalb, dass die Erschließung des geplanten Neubaugebietes über die Ruhwarder Straße (L 859) erfolgt oder ganz auf das Vorhaben verzichtet wird.

Dass die Bürger am Ende der Sitzung beruhigter nach Hause gehen konnten, lag an der Zusicherung von Andreas Taudien und Frank Francksen, die Planung so zu verändern, dass eine Erschließung über die Landesstraße 859 vorgesehen wird. Diese Möglichkeit hatte Andreas Taudien anfänglich nahezu ausgeschlossen, weil die Anbindung außerhalb der geschlossenen Ortschaft liege und deshalb von der Landesstraßenbaubehörde wohl nicht genehmigt würde.

Jürgen Sprickerhof (Grüne) aus Tossens betonte, dass eine Erschließung innerhalb des Ortes „sehr wohl möglich ist“. Dazu müsste eine Erschließungsstraße in der nordöstlichen Ecke des Baugebietes an die L 859 angebunden werden. „Da ist sehr viel Platz für eine Einmündung“, machte der Ratsherr deutlich. „Das ist auch mein größter Wunsch“, sagte Frank Francksen, „auch wenn mich das etwas mehr kostet“.

Einstimmiger Beschluss

Einstimmig beschloss der Fachausschuss, der Gemeinderat möge in seiner Sitzung am 12. Dezember den Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet Nr. 188 Ruhwarden verabschieden. Der Zorn der Anlieger war verraucht.