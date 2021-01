Corona-Pandemie: Zahl der Erkrankten in Butjadingen steigt auf 39

Butjadingen /Nordenham /Stadland In der Gemeinde Butjadingen sind aktuell 39 Menschen an Corona erkrankt. Gegenüber dem Vortrag ist das eine erneute Steigerung um sechs Fälle. Wie Matthias Sturm als Sprecher des Landkreises Wesermarsch auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, hängen die sechs neuen Erkrankungen „ganz überwiegend“ mit dem Infektionsgeschehen im Seniorenzentrum in Burhave zusammen. In der Einrichtung war es Ende des vergangenen Jahres zum ersten coronabedingten Todesfall in der Gemeinde gekommen. Eine 71-jährige Frau mit Vorbelastungen, die sich mit dem Virus infiziert hatte, war gestorben.

Durch den erneuten Anstieg lag Butjadingen hinsichtlich der Zahl der Erkrankten am Mittwoch nach Mitteilung des Landkreises gleichauf mit Nordenham – in beiden Kommunen gibt es aktuell 39 bestätigte Covid-19-Fälle. Es folgen Berne mit 29 und Brake mit aktuell 18 Erkrankten. In Stadland als Nachbargemeinde Butjadingens und Nordenhams ist die Zahl der Erkrankten auf 8 gesunken.

Den 7-Tage-Inzidenzwert für die Wesermarsch gibt das Landesgesundheitsamt auf seiner Internetseite für Mittwoch mit 71,1 an (Vortag: 68,9).

