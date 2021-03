Schnelles Internet für 660 Haushalte

Butjadingen 660 Haushalte in der Gemeinde Butjadingen werden in den kommenden drei Jahren an das schnelle Internet angeschlossen. An dieser von Bund und Land geförderten zweiten Breitbandoffensive im Landkreis Wesermarsch beteiligt sich die Gemeinde mit 1,3 Millionen Euro.

Eine 100-prozentige Abdeckung des Butjadinger Gemeindegebietes wird damit aber nicht erreicht. Fünf Prozent der grünen Halbinsel bleiben ein weißer Fleck. Davon betroffen sind 27 Adressen.

Um die Lücke zu schließen, müsste die Gemeinde Butjadingen mindestens weitere 553 000 Euro aufbringen – unter der Voraussetzung, dass der Bund und das Land Niedersachsen mit der gleichen Summe dagegen halten. Sonst würde es für Butjadingen noch teurer. Diese Investition hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit einem einstimmigen Beschluss abgelehnt.

Die Betroffenen werden von der Gemeinde Butjadingen schriftlich benachrichtigt. Sie müssten den Breitbandanschluss in eigener Regie vornehmen, wobei die Gemeinde sie bei der Suche nach Fördermöglichkeiten und Alternativen unterstützen will.