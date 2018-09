Butjadingen Einmal die Naturgewalten an der Nordsee hautnah spüren und sich dabei ein bisschen wie ein Nordsee-Held fühlen. Oder einfach am Deich sitzen, den Blick übers Wasser schweifen lassen und die Ruhe genießen. Butjadingen hat all das und noch viel mehr zu bieten. Darüber informiert das druckfrische Urlaubsmagazin 2019, das Tourismus-Service Butjadingen (TSB) am Mittwoch vorgestellt hat. Auf 98 Seiten soll das Heft potenziellen Helden und Erholungssuchenden Lust auf Meer machen.

Das Titelbild zeigt eine Urlauber-Familie, die sich in Eckwarderhörne den Wind um die Nase wehen lässt. Im Hintergrund ist das im vergangenen Jahr nach aufwendiger Sanierung wiedereröffnete Leuchtfeuer zu sehen, das die TSB auf diese Weise als besondere Attraktion für Touristen in den Fokus richten möchte.

So wie mit dem Titelbild möchte die TSB nach Auskunft von Geschäftsführer Robert Kowitz und Marketingleiterin Heike Geils auch mit den zahlreichen Fotos im Innenteil vor allem eines erreichen: Emotionen wecken. So gibt es zum Beispiel erstmals eine Seite, die mit entsprechend dramatischen Fotos inklusive kleinem Glossar Sturmfluten und Orkane thematisiert. Wer denen schon einmal direkt an der Wasserkante getrotzt hat, komme sich ein bisschen wie ein Held vor, hat Heike Geils in Gesprächen mit Urlaubern erfahren. Das Magazin greift dieses Bild auf – ohne zu verschweigen, wer die wirklichen Helden, nämlich Butjadingens Lebens- und Seenotretter, sind.

Das umweltfreundlich auf Ökopapier gedruckte Magazin preist die Vorzüge der Strände an, an denen es inzwischen ebenso wie in der Nordsee-Lagune kostenloses W-Lan gibt. Es weist auf die Vorteile hin, die Inhaber der Gästekarten genießen, auf Veranstaltungshighlights, die vielen Möglichkeiten, die Butjadingen Radlern bietet, die Angebote für Kinder und für Naturliebhaber.

Gäste erfahren, dass sie neuerdings schon vor der Anreise für Veranstaltungen an ihrem Urlaubsort Tickets bestellen können. Sie erfahren auf einen Blick, welche Vermieter dank einer Kooperation mit der TSB die Möglichkeit bieten, online 24 Stunden am Tag ein Quartier zu buchen. Und sie erfahren, dass aktuelle Gutachten Burhave und Tossens eine so hervorragende Luftqualität bescheinigen, dass sie in dieser Hinsicht uneingeschränkt die Anforderungen eines Seebades mit kurmedizinischem Hintergrund erfüllen würden.

Butjadingen kooperiert bei dem Urlaubermagazin mit Jade und Stadland. So gibt es kurze Porträts nicht nur über die Ortschaften auf der Ferienhalbinsel, sondern auch von diesen beiden Gemeinden. Der Nachbar Nordenham taucht derweil lediglich in Form einer Anzeige und einiger kurzer Veranstaltungshinweise auf – trotz der engen Zusammenarbeit, die Butjadingen und die Unterweserstadt seit einer Weile pflegen. TSB-Chef Robert Kowitz begründet das damit, dass Butjadingen eben ein gemeinsames Magazin mit Stadland und Jade herausbringt, während sich Nordenham zusammen mit den übrigen Kommunen des Kreises in einem anderen Heft als „Perlen der Wesermarsch“ verkauft.

Das Urlaubermagazin ist wieder in einer Auflage von 25 000 Exemplaren gedruckt worden. Es wird Urlaubern in spe zugeschickt, wird auf Messen verteilt und liegt an relevanten Stellen öffentlich aus. Die 25 000 Exemplare entsprechen laut TSB genau der Nachfrage nach gedruckten Exemplaren. Viele Interessenten nutzen derweil die Möglichkeit, sich das Heft sowie zahlreiche Flyer mit weiteren Informationen aus dem Internet herunterzuladen.

