Butjadingen Der Erfolg einer Tourismussaison in Butjadingen ist immer auch vom Wetter abhängig. Aber eben nicht nur. Auch wenn es dieses Jahr keinen solchen Jahrhundertsommer gab wie 2018, kann Tourismus-Service Butjadingen (TSB) eine weitere Steigerung bei den Übernachtungszahlen verbuchen – das Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist nicht üppig, beträgt aber immerhin 0,38 Prozent.

Bis einschließlich Oktober hat es nach Auskunft von Robert Kowitz 1,038 Millionen Übernachtungen in Butjadingen gegeben. Im gesamten Jahr 2018 waren 1,217 Millionen Übernachtungen gewesen. Der TSB-Geschäftsführer geht davon aus, dass sich die Marke dieses Jahr überschreiten lässt. Die Weihnachtsferien stehen schließlich erst noch an.

Wichtige Themen für 2020... sind die Rezertifizierung von Tossens und Burhave/Fedderwardersiel als Nordseebäder sowie die Erarbeitung eines Konzepts für eine Neugestaltung des Fedderwardersieler Hafens. Tossens und Burhave/Fedderwardersiel verlieren im kommenden Jahr ihren Status als Nordseebäder, wenn nicht eine Rezertifizierung für die kommenden zehn Jahre gelingt. Dafür muss Tourismus-Service Butjadingen (TSB) erheblichen Aufwand betreiben. Ziel des Konzepts für den Fedderwardersiler Hafen ist es, dessen Attraktivität zu steigern. Die TSB hat Fördermittel beim Europäischen Fischereifonds eingeworben, dank derer ein externes Planungsbüro beauftragt werden kann.

Für die Nordsee-Lagune mag Robert Kowitz einen Vergleich mit 2018 nicht ziehen, denn in dieser Einrichtung steht und fällt tatsächlich alles mit dem Wetter. Und dass die Lagune alsbald noch einmal einen solchen Mega-Ansturm erleben wird wie im Super-Sommer 2018 glaubt der TSB-Chef nicht. Bei einem Vergleich mit dem Jahr 2017, in dem im Sommer ähnliches Wetter herrschte wie 2019, sieht’s aber wieder gut aus. 60 460 Besucher bedeuten ein Plus von 26 Prozent.

Die Spielscheune hat mit 94 000 Besuchern um 10 Prozent zugelegt. Hier handelt es sich wiederum um einen Vergleich mit 2018.

Zu wenig Betten

In den Jahren von 2010 bis 2018 sind die Übernachtungszahlen laut Robert Kowitz um 30 Prozent, die Gästezahlen aber um 56 Prozent gestiegen. Das Bedeutet, dass die Urlauber weniger lange bleiben, und das nicht unbedingt freiwillig. Sie bleiben zumindest in der Hauptsaison deshalb weniger lange als sie eigentlich wollen, weil für die Dauer des eigentlich gewünschten Zeitraums keine Betten frei sind.

Im Juli und August 2018 hätte nach einer Ergebung der TSB jedes Bett 1,6 Mal vergeben werden können. „Wir stoßen an unsere Grenzen“, kommentiert Robert Kowitz diese Zahlen, „es ist zwingend notwendig, sich über eine Steigerung der Kapazitäten Gedanken zu machen“.

Dazu hatte der TSB-Chef auch bereits in der Sitzung des Planungsausschusses des Gemeinderats, in der es um die geplanten drei neuen Ferienhausgebiete in Tossens und um den Bau des umstrittenen Nordseeresorts in Burhave ging, eine Aussage gemacht. Robert Kowitz hatte gesagt, dass Butjadingen auch bei einer Realisierung all dieser Projekte von Massentourismus noch immer weit entfernt sei, zusätzliche Betten aber benötige.

Weil es mitunter eben gar nicht so leicht ist, in Butjadingen ein freies Urlaubsquartier zu finden, und das Online-Buchungszimmer auch nur bedingt Alternativen aufzeigt, wenn im gewünschten Zeitraum nichts zu haben ist, wird die Zimmervermittlung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TSB immer wichtiger. Das wirkt sich auf den Umsatz aus, der um 34 Prozent auf 870 000 Euro gestiegen ist.

Parkplatz am Groden

Die Kurgesellschaft hat in diesem Jahr einen barrierefreien Zugang zum Waschhaus auf dem Campingplatz in Burhave geschaffen. Sie hat das Rondell in Burhave energetisch saniert. Aktuell erhält die Terrasse der Strandhalle in Eckwarderhörne nach dem Vorbild der Burhaver Fisch-Bar eine vor Wind und Wetter schützende Umrandung; dafür wendet Butjadingen Kur und Touristik (BKT) 50 000 Euro auf.

In Feldhausen hat die Kurgesellschaft einen Parkplatz für Besucher des Langwarder Grodens eingerichtet. Er befindet sich rund 170 Meter westlich vom Zugang zum Groden und umfasst 25 Stellplätze plus zwei Behindertenstellplätze.