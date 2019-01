Butjadingen Nach dem Ärger auf den Butjadinger Campingplätzen und den Kündigungen, die angeblich an alle Dauercamper ausgesprochen wurde, die Kritik geäußert hatte, haben die Gemeindeverwaltung und Tourismus-Service Butjadingen (TSG) ein klärendes Gespräch mit Knaus Camping geführt. Teilgenommen haben daran Bürgermeisterin Ina Korter, TSB-Chef Robert Kowitz, Matthias Bräkelmann als Knaus-Regionalmanager und Petra Bräkelmann als seine Stellvertreterin.

Was genau in der Runde besprochen wurde, darüber haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. In einer Presseerklärung teil Ina Korter lediglich mit, dass „zeitnah“ die betroffenen Camper zu einem Gespräch eingeladen werden sollen.

„Wir nehmen die erhobenen Vorwürfe ernst und haben uns intensiv damit auseinandergesetzt“, so die Bürgermeisterin. Und weiter: „Unser gemeinsames Ziel ist, den Tourismus in Butjadingen voranzubringen und die Zufriedenheit unserer Gäste im Blick zu behalten.“

Was auf den Campingplätzen in diesem Jahr noch geschehen soll, welche Investitionen geplant sind und welche Verbesserungen vorgenommen werden, das wollen Robert Kowitz und Matthias Bräkelmann bei einem Termin am kommenden Dienstag abstimmen. Fest steht für den TSB-Chef schon jetzt, dass ein neuer, behindertengerechter Weg zum Waschhaus in Burhave angelegt werden muss.

Zur Frage, wo künftig die Mobilheime stehen werden, kann Matthias Bräkelmann vorerst noch keine Auskunft geben. Darüber werde ebenfalls am kommenden Dienstag geredet, sagt er. Die Camper haben die Sorge, dass der Knaus-Campingpark in Burhaversiel (Bremer Platz) für die Mobilheime genutzt werden soll und dann Dauercamper weichen müssen.