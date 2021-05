Verspätete Grasmahd

Butjadingen Dieses Jahr spielt den Rehkitzen das Wetter in die Karten. Durch die Kälteperiode Ende April und den vielen Regen in den vergangenen zehn Tagen hat sich der Start der Grasmahd in Butjadingen nach Auskunft von Landwirt und Hegerings-Leiter Jörg Kuck um rund zwei Wochen nach hinten verschoben. Die Kitze sind nun schon so weit entwickelt, dass sie bei Gefahr nicht mehr dem Instinkt folgen, sich still ins Gras zu kauern, sondern stattdessen fliehen. Das könnte manchen Tieren in der Zeit der gerade angelaufenen Grasmahd das Leben retten.

