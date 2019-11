Butjadingen Der Zustand der Wirtschaftswege in der Gemeinde Butjadingen scheint fast schon eine unendliche Geschichte. Rund 130 Kilometer Wirtschaftswege gibt es in der Gemeinde, viele davon sind in einem schlechten Zustand. Besonders ärgerlich wird es aber, wenn die Wege an sich noch völlig in Ordnung sind, doch Baumwurzeln, die unter den Wegen hindurch wachsen, brechen die Asphaltschicht auf.

Von Bäumen gesäumte Straßen, die den Wegen einen Allee-Charakter verleihen, seien zwar schön anzusehen, gibt Bauamtsleiter Axel Linneweber zu. Aus straßenbaulicher Sicht sind sie aber eine Katastrophe, zumindest bei flachwurzelnden Bäumen. Denn selbst Wurzeln von Bäumen, die schon vor Jahren gefällt wurden, können noch Schaden an den Straßenbelägen anrichten, erzählt er. Am Beispiel des Priewegs wird das Ausmaß des Problems deutlich.

Hier ist der Asphalt durch unter dem Weg wachsende Wurzeln an mehreren Stellen aufgebrochen. Mithilfe einer speziellen Fräse wurde die Asphaltdecke dort in der vergangenen Woche probeweise aufgefräst, um an die darunter liegenden Wurzeln heran zu kommen. Doch was der Bagger unter dem Asphalt zu Tage förderte, erstaunte selbst den Bauamtsleiter. Die dickste Wurzel hatte einen Durchmesser von rund 18 Zentimeter.

Das Problem sei nicht neu und die Gemeinde Butjadingen sei sicher nicht die einzige betroffene Gemeinde, meint Axel Linneweber. Nichtsdestotrotz muss die Gemeinde eine Lösung für das Problem finden. Denn für Fahrzeuge, die die Wirtschaftswege nutzen, seien die Aufbrüche im Straßenbelag äußerst schädlich, und auch für Fahrradfahrer sei die Nutzung der Wege kein Vergnügen.

„Wir wollen und können nicht die ganze Straße auf voller Länge sanieren“, verweist Uwe Baumann von der Bauverwaltung vor allem auf den finanziellen Aufwand einer Komplettsanierung der betroffenen Wirtschaftswege. Deshalb haben die Verwaltungsmitarbeiter nach anderen Möglichkeiten gesucht.

Eine Nordenhamer Firma scheint nun die Lösung des Problems zu haben. Die Fräse, die am Prieweg zum Einsatz kam, hat speziell gehärtete Fräsköpfe, die sich auch durch Beton arbeiten können. Denn bei vielen Wirtschaftswegen in der Gemeinde Butjadingen sei unter der Asphaltschicht noch eine Betonschicht von älteren Straßen verborgen.

Die rund 65 Zentimeter breite Fräse ermöglicht es, die Wege punktuell genau an den Bruchstellen zu öffnen, um an die unter der Straße liegenden Wurzeln heran zu kommen und sie zu entnehmen.

Die dadurch entstehenden Schlitze in der Straßendecke, müssen dann zunächst mit Schotter aufgefüllt werden. Hat sich der Boden an dieser Stelle gesetzt, könne das Teilstück wieder mit einer Asphaltschicht abgedeckt werden, erläutert Axel Linneweber die Vorgehensweise.

Die Arbeiten in der vergangenen Woche seien ein erster „Feldversuch“ gewesen, sagt Axel Linneweber. Die Kosten können er und Uwe Baumann noch nicht abschätzen. Doch das Ergebnis hat überzeugt.

Im nächsten Schritt müsse sich die Gemeinde nun einen Überblick verschaffen, welche Wege auf diese Weise angegangen werden müssen und in welcher Reihenfolge. Diese Liste könne dann Schritt für Schritt abgearbeitet werden.