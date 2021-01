30 Corona-Fälle in Nordenhamer Senioreneinrichtung: Pflegeheim Haus Tongern richtet Isolationsbereiche ein

Fünf neue Fälle in Nordenham

Im Nordenhamer Stadtgebiet ist die Zahl der akuten Covid-19-Erkrankungen am Mittwoch von 63 auf 68 gestiegen. Die Gesamtzahl der Erkrankungen seit Ausbruch der Pandemie hat sich von 291 auf 296 erhöht. Fünf Menschen sind bisher in Nordenham an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Für Butjadingen vermeldet das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch fünf neue Covid-19-Fälle, von denen drei in einem Altenheim aufgetreten sind. Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch ist die Zahl der akuten Erkrankungen in Butjadingen von 34 auf 37 angewachsen.

In Stadland sind zurzeit sieben Menschen an Covid-19 erkrankt. Am Mittwoch wurde eine Neuinfektion gemeldet.

Die Gesamtzahl der aktuellen Covid-19-Fälle im Landkreis Wesermarsch ist von 158 auf 191 angestiegen. Den Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Wesermarsch hat das Landesgesundheitsamt am Mittwoch mit 109,5 angegeben. Am Vortag belief er sich auf 102,.