Delmenhorst Würden vier Einfamilienhäuser auf einem derzeit als Weide genutzten Grundstück an der Straße „Am Südfeld“ den dörflichen Charakter Hasbergens beeinträchtigen? Der Hasberger Uwe Dähne ist dieser Ansicht. Deswegen hat das Mitglied der UAD-Fraktion im Hasberger Ortsrat und im Delmenhorster Rat die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den entsprechenden Bebauungsplan sowie der dafür erforderlich gewesenen Flächennutzungsplanänderung beantragt. Dähne verweist auf die Empfehlungen des 2011 auf Wunsch des Ortsrates eingerichteten Bürgerarbeitskreises Wohnbauentwicklung.

„Der Bürgerarbeitskreis hat auf die ausreichenden Flächen hingewiesen, die bebaubar sind und deren Bebauung den Dorfcharakter und damit die umfassende Attraktivität erhalten. So wurde nach eingehender Betrachtung unter Berücksichtigung von transparenten und fachlich fundierten Kriterien eine Bebauung ,Am Südfeld’ vom Bürgerarbeitskreis nicht befürwortet“, so Dähne. Auch befürchtet der UAD-Ratsherr, dass eine beginnende Bebauung der Fläche entlang der Straße „Am Südfeld“ weitere Bauwünsche zur Folge haben würde, „die theoretisch aus Gleichheitsgrundsätzen nicht abzulehnen wären“.

Das Thema Wohnbebauung an der Straße „Am Südfeld“ begleitet die Hasberger Kommunalpolitik schon seit Jahren. Die infrage kommende Fläche gehört dem Ortsratsmitglied Herbert Sudau (CDU). Unter anderem ist es seine Tochter Lena, die dort gerne bauen würde. Als der ohnehin nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss (VA) im Oktober 2015 in geheimer Abstimmung den Einstieg in die Bauleitplanung für das Gebiet beschloss, war Lena Sudau hocherfreut. Aufgrund der geheimen Abstimmung hätte sich jedes VA-Mitglied „frei seiner Meinung entsprechend“ entscheiden können, sagte sie damals.

Ende 2016 dann die Kehrtwende: Jetzt lehnte der VA die Bebauung ab – entgegen den Voten, die zuvor vom Bau- und Planungsausschuss sowie vom Hasberger Ortsrat gefasst worden waren und die eine Bebauung befürworteten. Womöglich hatten formale Bedenken den Ausschlag gegeben, denn es fehlte immer noch eine wichtige Voraussetzung für die Bauleitplanung: die in solchen Fällen erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes, auf der das Areal als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen war.

Auch das ist Vergangenheit: Im November hat der Verwaltungsausschuss die den Bauwünschen entsprechende Flächennutzungsplanänderung beschlossen.

