Eckfleth Bei der im Dezember 2019 vorgenommenen Wege- und Gewässerschau durch die 21 Schaubeauftragten wurden der Zustand der Gewässer III. Ordnung und der Verbandswege festgestellt. Dass wurde bei der Versammlung der Schaubeauftragten der Moorriem-Ohmsteder Sielacht (MOS) mitgeteilt, die im Eckflether Kroog stattfand. Dabei sei darauf geachtet worden, dass Gewässer und Wege ordnungsgemäß von den Anliegern unterhalten und nicht unbefugt benutzt würden. Damit will die Moorriem-Ohmsteder Sielacht erreichen, dass der Wasserabfluss in den Gräben nicht nur bei landschaftlichen Flächen, sondern auch in bebauten Bereichen dauerhaft gewährleistet ist.

Bericht über Mängel

Die Wege- und Gewässerschau umfasste auch Dammstellen in Gewässern, die in der Unterhaltung der Gewässeranlieger stehen. Während der Versammlung gaben die Schaubeauftragten jeweils einen Bericht über die festgestellten Mängel ab. In einigen Fällen mussten Anlieger schriftlich daran erinnert werden, ihrer Unterhaltungspflicht nachzukommen.

Im Anschluss an die Berichte gab Verbandsvorsteher Henning Heinemann noch einen Ausblick auf wichtige anstehende Aufgaben für die Sielacht. Dazu gehören insbesondere die geplante Verstärkung von verbandseigenen Brücken und Fernwirktechnik für die Schöpfwerke. Dabei handelt es sich um Fernüberwachung und -steuerung räumlich entfernter Objekte mittels signalumsetzender Verfahren von einem oder von mehreren Orten aus.• Die Moorriem-Ohmsteder Sielacht ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, deren überwiegende Aufgabe darin besteht, die Verbandsgewässer und Anlagen zu unterhalten, um so eine vernünftige Oberflächenentwässerung zu gewährleisten. Das Verbandsgebiet umfasst eine Fläche von 14 000 Hektar (140 Quadratkilometer) mit 210 Kilometern Gewässer II. Ordnung, 50 Kilometer Gewässer III. Ordnung, zwei Mündungsschöpfwerke, fünf Sielbauwerke, zwölf Zubringerschöpfwerke, vier Regenrückhaltebecken, 40 Sohlabstürze und 32 Brücken.

Wege 150 Kilometer lang

Als einziger Unterhaltungsverband in Deutschland unterhält die 1965 gegründete Moorriem-Ohmsteder Sielacht zusätzlich noch ein 150 Kilometer langes Wirtschaftswegenetz, das dem Verband im Zuge einer Flurbereinigung übertragen wurde.