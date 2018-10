Eckwarden Die Eckwarder hätten gerne einen Spielplatz. Sie hätten aber auch gerne neue Bauplätze. Da beides nicht möglich ist, gibt es im Dorf nun ein Problem. Statt es zu lösen, hat der Gemeinderat die Entscheidung vertagt.

Die Diskussionen in Eckwarden hat die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) mit Sitz in Oldenburg ausgelöst, die bei der Gemeinde die Änderung eines Bebauungsplans beantragt hat. Konkret geht es um das Baugebiet Eiswürdener Straße, in dem die NLG weitere Bauplätze erschließen möchte, in dem nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan aber auch ein Spielplatz entstehen soll.

Die NLG hat nun den Antrag gestellt, dass auf den Spielplatz verzichtet, der Bebauungsplan entsprechend geändert wird. Die gemeinnützige Gesellschaft für die Entwicklung des ländlichen Raums, an der das Land Niedersachsen mit 52 Prozent beteiligt ist, möchte aus finanziellen Gründen sieben anstatt der bislang geplanten sechs Bauplätze an der Eiswürdener Straße erschließen. Das geht nur bei Verzicht auf den Spielplatz, weil sonst die Fläche nicht reicht.

Dass die NLG einen Bauplatz mehr erschließen möchte als vorgesehen, ist einem Rechenexempel geschuldet: Die Gesellschaft müsste bei sechs zu veräußernden Bauplätzen einen Quadratmeterpreis von 85 bis 90 Euro zugrundelegen, die der Markt aber nicht hergibt – die Bauplätze würden sich nicht verkaufen lassen.

Bei sieben Bauplätzen würde sich der Quadratmeterpreis marktgerecht um 15 bis 20 Euro reduzieren lassen. Die NLG merkt außerdem an, dass der Bau des Kinderspielplatzes 25 000 bis 30 000 Euro kosten würde, die sie aufbringen müsste. Sollte die Gemeinde dem Antrag auf Änderung des Bebauungsplans nicht stattgeben, würden überhaupt keine weiteren Bauplätze in Eckwarden erschlossen werden können, so die NLG.

Angela Springer lässt die Gemeinde im Auftrag des Bürgervereins, des Förderkreises der Feuerwehr, der Kirchengemeinde und des Turnvereins in einer Stellungnahme wissen, dass die Dorfgemeinschaft sich ein Festhalten am bestehenden Bebauungsplan und damit auch an einem Spielplatz wünscht. Man würde aber auch begrüßen, wenn weitere Bauplätze erschlossen würden, heißt es außerdem in dem Schreiben.

Die Gemeindeverwaltung verweist drauf, dass schon länger geplant sei, am Alten Dorfweg einen zentralen Platz für die Dorfgemeinschaft zu errichten. Gegenstand dieser Planungen sei auch ein Spielplatz. Daher sei an der Eiswürdener Straße ein Spielplatz nicht zwingend notwendig. Ob der Rat das auch so sieht oder nicht, soll sich im vierten Quartal herausstellen.