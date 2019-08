Eckwarderhörne An und auf rund 400 Leuchttürmen und Feuerschiffen auf der ganzen Welt versammelten sich vergangenes Wochenende engagierte Funkamateure. Emsig gefunkt wurde auch am Preußeneck in Eckwarderhörne.

Den Anlass bildete das „International Lighthouse and Lightship Weekend“ (Internationales Leuchtturm- und Feuerschiff-Wochenende), kurz ILLW. Dabei geht es zum einen darum, die wegen der modernen GPS-Technik oft nicht mehr aktiven Seezeichen wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. Zum anderen bietet das Wochenende den sonst eher im Stillen wirkenden Funkamateure aber auch die Möglichkeit, für ihr faszinierendes Hobby werben.

Das Oberfeuer Preußeneck war erstmalig Teil dieser weltweiten Aktion. Möglich machte das der Ortsverband Wesermarsch im DARC, dem Deutschen Amateur-Radio-Club, in dem rund 65 000 deutsche Funkamateure organisiert sind. Mit seiner Anfragen bei der Stiftung und der Bürgerinitiative Leuchtfeuer sei der Ortsverband sofort auf offene Ohren und Hilfsbereitschaft gestoßen, freute sich der Vorsitzende Manfred Baake aus Elsfleth.

Direkt am Fuß des Leuchtfeuers hatten die Funkamateure ein Zelt mit vier Sende- und Empfängeranlagen aufgebaut. 48 Stunden lang war das Zelt rund um die Uhr mit mindestens vier Aktiven besetzt, die interessierten Einheimischen und Urlaubern Rede und Antwort standen.

Das Hauptziel der Aktion war indes die Kontaktaufnahme mit möglichst vielen anderen Funkamateuren auf der Weltkarte der Leuchttürme. Auf etwa 200 kurze Gespräche oder Morseverbindungen hatte die Funkamateure gehofft. Am Ende waren es laut Thomas Bäker aus Brake, der zu den Aktiven zählte, weit über 500. Bis in die USA reichten die an dem Wochenende von Eckwarderhörne aus geknüpften Kontakte. Dokumentiert werden sie in Logbüchern, die jeder Funkamateur führt. Im Nachgang hoffen die Aktiven nun noch auf viele QSL-Karten ihrer Funkpartner. Das sind Bestätigungskarten, die per Post verschickt werden und in der Szene als begehrte Sammelobjekte gelten.

Manfred Baake, Thomas Bäker und ihre Kollegen führten zahlreiche Gespräche mit interessierten Besuchern, und manch einen davon dürften die Männer mit ihrer Leidenschaft fürs Funken angesteckt haben. Wer auf den Geschmack gekommen ist, erhält nach Auskunft von Manfred Baake eine erste Ausrüstung gebraucht schon für etwa 200 Euro. Um funken zu dürfen, ist aber eine staatliche Prüfung durch die Bundesnetzagentur erforderlich; hier helfen die jeweiligen Ortsverbände gerne weiter.

Manfred Baake ist davon überzeugt, dass Funkamateure zur Völkerverständigung beitragen. Über eine international geltende Kürzelsprache könne man mit jedem anderen Funker auf der Welt auf einfacher Ebene kommunizieren, erklärt der Vorsitzende. Daneben leiste die weltweite Gemeinschaft der Funkamateure auch noch wertvolle Beiträge zu wissenschaftlichen Experimenten.

Auf die Frage, ob sich der Amateurfunk in Zeiten von Skype & Co nicht überholt habe, kontert Manfred Baake souverän und mit der passenden Antwort: Es werde ja auch weiterhin gesegelt, obwohl es mittlerweile ganz andere Bootsantriebe gibt.

Wer sich für die Funkerei interessiert, erhält weitere Infos im Internet, bei Manfred Baake (Telefon 04404/3713) oder im kommenden Jahr am Preußeneck. Am ILLW 2020 wollen die Wesermarsch-Funker gerne wieder am Preußeneck präsent sein.

Mehr Infos unter www.darc.de