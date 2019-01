Wer sich mit einem Vorschlag an der Wahl zu den Menschen des Jahres 2018 in Butjadingen beteiligen möchte, muss einfach nur diese Nummer wählen:

01378-407746

Hinterlassen Sie nach der Ansage Ihren Namen, Ihre Adresse sowie Ihre Telefonnummer. Danach nennen Sie uns bitte den Namen Ihrer Kandidatin oder Ihres Kandidaten mit Anschrift und Telefonnummer – falls bekannt. Die NWZ-Redaktion meldet sich dann bei Ihnen. Anrufe aus dem Festnetz kosten 50 Cent, Mobilanrufe können teurer sein.

Wer möchte, kann seinen Vorschlag mit allen Angaben aber auch direkt in der Redaktion an der Bahnhofstraße 31 in Nordenham vorbeibringen, anrufen unter Telefon 04731/99 88 22 01 oder eine E-Mail schicken an red.nordenham@nwzmedien.de. Einsendeschluss ist am Dienstag, 5. Februar 2019.