Einswarden Normalerweise stößt man an den Sonnabenden, in denen die alljährliche Frühjahrs-Reinigungsaktion „Einswarden räumt auf“ auf dem Programm steht, im Ortskern bald auf einige freiwillige Helfer, die einzeln oder in Kleingruppen unterwegs sind. Ausgestattet mit Gartengeräten und blauen Säcken sammeln sie den Müll im Stadtteil ein. Am vergangenen Samstag sah es im Ortskern etwas anders aus.

Eisiger Ostwind

Das Thermometer zeigte zwei Grad minus an, bei dem eisigen Ostwind – Windstärke 9 und Böen bis zu 90 Stundenkilometern – lag die gefühlte Temperatur bei minus zehn Grad. Und dennoch waren die Wetterbedingungen für so manchen Einswarder weiß Gott kein Grund, um nicht pünktlich um 9 Uhr am vereinbarten Treffpunkt – dem Marktplatz – zu erscheinen.

Getreu dem Motto: Es gibt kein Schietwetter, sondern nur falsche Kleidung. Dick eingemummt in Winterjacken, Mützen, Schal, Handschuhen und zum Teil sogar langen Unterhosen konzentrierte sich der Trupp – anders als in den Vorjahren – dieses Mal auf das Industriegebiet.

„Eigentlich nehmen wir uns ja immer die Teiche vor. Aber bei den niedrigen Wassertemperaturen mussten wir einfach umdisponieren. Das kann man keinem zumuten“, meinte Ortsbrandmeister Andreas Peter völlig zu Recht.

Ulf Riegel, Vorsitzender des Bürgervereins und stellvertretender Bürgermeister, hatte im Vorfeld der Aktion den Stadtteil bereits mit dem Fahrrad abgefahren und nach besonders verschmutzten Ecken abgesucht.

Im Industriegebiet und am Altglascontainerstandort An den Wurten war er sofort fündig geworden. Neben dem üblichen Rest-, Plastik- und Papiermüll stießen die Helfer hier unter anderem auf gut erhaltenes Spielzeug – jede Menge Legosteine und Holzspielzeug–, eine ausgediente Matratze, einen alten Koffer und vor allem auf einen Haufen illegal entsorgter Kunststoffummantelungen. „Hier hat bestimmt jemand Kupferkabel geklaut“, vermutete Ulf Riegel, der sich ebenso darüber ärgerte, dass neben den Glascontainern Tüten mit Altglas einfach abgestellt worden waren. „Das ist einfach eine Frechheit.“

Beauftragt man nämlich die GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH mit der zusätzlichen Reinigung des Platzes und nicht nur mit der regulären Entsorgung von Altglas, entstehen weitere Kosten, die in ihrer Höhe nicht zu unterschätzen sind. Das passiert natürlich auch dann, wenn andere Stellen im Stadtteil als Müllhalde missbraucht werden. Dadurch werden nicht nur das Ortsbild und die Landschaft verschandelt. Die außerordentliche Einschaltung der Müllabfuhr hat natürlich ihren Preis, der letztendlich über die Müllgebühren von allen bezahlt wird.

Bratwurst für Helfer

Bevor es am Sonnabendmittag für die tapferen Helfer der Reinigungsaktion „Einswarden räumt auf“ in das wohl verdiente Wochenende ging, gab es für alle traditionsgemäß im Gerätehaus der Feuerwehr Bratwurst vom Grill. Aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse und der überschaubaren Zahl der Freiwilligen konnte in den drei Stunden nicht in dem Maße wie geplant Müll eingesammelt und ordnungsgemäß entsorgt werden.

Ob und wann gegebenenfalls eine Forstsetzungsaktion durchgeführt werden soll, stand am Wochenende noch nicht fest.